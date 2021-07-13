أطعمة احذري إعادة تسخينها في الميكروويف.. قد تسبب التسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

مهما كانت وجبتك الطازجة لذيذة وصحية، فقد تفقد فوائدها الصحية وقد تسبب التسمم الغذائي إذا قمت بإعادة تسخينها في الميكروويف.

نعرض لكم قائمة بالأطعمة التي يجب عليك تناولها بمجرد طهيها، وتجنب وضعها في الميكروويف للتسخين، وذلك وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

1- الخضروات الورقية:

تعتبر الخضروات الورقية مثل (الكرفس والبقدونس والكزبرة) مكونًا رائعًا للشوربة ولكن فقط حتى يتم وضع طبق منه في الميكروويف، حيث تحتوي على النترات التي تتحول إلى نترات سامة ونيتروزامين مسرطنة بعد إعادة التسخين.

2- البيض:

يجب أن تعلم أنه عندما يتم وضع البيض في الميكرويف بعد تسويته ووضعه في الثلاجة، يصبح البيض سامًا.

من الأفضل إضافتها إلى ساندويتش أو السلطة، حتى لا تضطر إلى إعادة تسخينها أو التخلص منها.

3- السبانخ:

يحب الكثير من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا السبانخ لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ولكن، تمامًا مثل الخضروات الورقية، فإن السبانخ مليئة بالنترات التي تتحول إلى نترات ونيتروزامين بعد إعادة تسخينها.

4- المشروم:

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والأحماض الأمينية، إلا أنه لا يتم هضمه جيدًا في معظم الأوقات، وإذا قمت بإعادة تسخينه، فستزداد المشكلة سوءًا يتغير تكوين البروتين في المشروم، وهذا يسبب آلامًا في المعدة وانتفاخًا في المعدة.

5- البطاطس:

بشكل غير متوقع تمامًا، تبين أن البطاطس مدرجة في القائمة السوداء أيضًا، تفقد البطاطس المُعادن عند تسخينها، مذاقها وفوائدها الصحية ويمكن أن تصبح سببًا للتسمم الغذائي إذا تم تخزينها في رقائق معدنية في درجة حرارة الغرفة.

6- الفراخ:

عند إعادة تسخين أطباق الدجاج، تتغير تركيبة البروتين، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الهضم. لذلك، من الأفضل إضافة بقايا الدجاج إلى السلطة أو السندويتش.

7- البنجر:

لا يزال البنجر يتمتع بفوائده الصحية حتى في الشوربة لكن لا ينصح بإعادة تسخينه لأن جذره مليء بالنترات أيضًا.

8- الأرز:

الأرز غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، ولكنه يحتوي أيضًا على أنواع البكتيريا التي تعيش حتى بعد الطهي، إذا تُرك الأرز في درجة حرارة الغرفة بعد تحضيره، فسوف تتكاثر البكتيريا، وهذا يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، إعادة التسخين لا يحل المشكلة، لذلك من الأفضل تناول الأرز على الفور أو تبريده في غضون ساعة من الطهي والاحتفاظ به حتى اليوم التالي.