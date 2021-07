من 14 لـ43 ألف جنيه في الليلة.. أغلى أسعار المصايف قبل عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

ينتظر الكثير من المصريين، عطلة عيد الأضحى لقضاء إجازة مميزة على البحر في ظل الأجواء الحارة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم قائمة بأغلى أسعار الفنادق والشقق في أفضل الأماكن السياحية بمصر خلال فترة المصايف، وفقا لما جاء في الموقع المعني بالسياحة booking.

الغردقة

شقة The view resident

يوفر مكان الإقامة الذي يتميز بإطلالة مكان إقامة في الغردقة على بعد 2.2 كم من نيو مارينا وعلى بعد 6 كم من جزيرة الجفتون ويتميز بتراس، كما تحتوي هذه الشقة على مسبح خاص.

تؤدي الشقة المكيفة إلى شرفة، وتتكون من 3 غرف نوم، يحتوي مكان الإقامة على مطبخ.

يقع متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة على بعد 8 كم من الشقة، في حين يقع مركز سنزو على بعد 12 كم، ويبعد مطار الغردقة الدولي مسافة 6 كم من مكان الإقامة.

سعر الشقة في الليلة 15420 جنيها.

الجونة

فيلا Goo Admin Villa ElGouna

يقع Goo Reforment Villa Elgouna في الغردقة، ويوفر أماكن إقامة مع مسبح خاص. يقع مكان الإقامة على بعد 25 كم من نيو مارينا، ويضم تراس ومواقف مجانية للسيارات.

تحتوي الفيلا على تلفزيون بشاشة مسطحة و4 غرف نوم. يحتوي مكان الإقامة المكيف على مطبخ، وتقع جزيرة الجفتون على بعد 27 كم من الفيلا، ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 26 كم منه.

سعر الفيلا في الليلة 19275 جنيها.

الساحل الشمالي

بيت عطلات في العلمين.. منزل من 5 غرف نوم في مركز العلمين مع مسبح مشترك وحديقة مغلقة وواي فاي 700 متر من الشاطئ.

يقع بيت العطلات "House with 5 bedrooms in Markaz Al Alamein with shared pool enclosed garden and WiFi 700 m from the beach" في العلمين وعلى بعد 7 كم من بورتو مارينا و19 كم من زهران مول و13 كم من متحف العلمين، وهو مكان إقامة يحتوي على مرافق شواء، كما يوفر بيت العطلات هذا إطلالات على الحديقة ومسبحاً وخدمة الواي فاي مجاناً.

يحتوي بيت العطلات المكيّف على منطقة جلوس ومطبخ مزود بميكروويف وتلفزيون مع قنوات فضائية.

يقع بيت العطلات هذا على بعد 22 كم من المقبرة العسكرية الألمانية من الحرب العالمية الثانية و25 كم من متحف العلمين، ويُعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لبيت العطلات "House with 5 bedrooms in Markaz Al"، حيث يقع على بعد 62 كم.

سعر الإقامة في الليلة 31192 جنيها.

شرم الشيخ

فيلا Sharm villa

توفر فيلا شرم مكان إقامة في شرم الشيخ على بعد 7 كم من خليج نعمة وعلى بعد 10 كم من محمية رأس محمد الوطنية وتتميز بتراس، ويتميز مكان الإقامة بإطلالات على الحديقة ويقع على بعد 15 كم من سوهو سكوير شرم الشيخ وعلى بعد 100 م من السوق القديم.

تحتوي هذه الفيلا على تلفزيون بشاشة مسطحة وتكييف وغرفة معيشة، وتتوفر مواقف خاصة مجانية للسيارات في الفيلا.

يقع الميركاتو مول على بعد 1.5 كم من فيلا شرم، ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 16 كم منه.

سعر الإقامة في الليلة 14135 جنيها.

العين السخنة

شقة فندقية بنت هاوس بورتو السخنة

تقع الشقة الفندقية بنت هاوس بورتو السخنة في العين السخنة بمنطقة محافظة السويس، وهي مكان إقامة يتميز بمواقف خاصة للسيارات مجاناً وإمكانية استخدام حوض استحمام ساخن.

توفر جميع الوحدات المكيّفة حمّاماً خاصاً وغرفة معيشة وتلفزيوناً بشاشة مسطحة ومطبخاً مجهزاً بالكامل وشرفة.

تشمل هذه الشقق الفندقية تراساً.

تقع الشقة الفندقية بنت هاوس بورتو السخنة على بعد 38 كم من رأس سدر.

سعر الإقامة في الليلة 42834 جنيها.