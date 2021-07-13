9 أطعمة يمكنك تناولها في الليل دون تأنيب ضمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر تناول الطعام في الليل كابوسًا، ومع ذلك، يمكن جعل هذه العملية سهلة للغاية وغير ضارة إذا استبدلت الكعك والنقانق بأطعمة صحية مثل الجبن والفشار.

واستعرض موقع "برايت سايت" قائمة بالأطعمة التي يمكن أن نأكلها كوجبات خفيفة في الليل، فيما يلي:

1- الجبن

يحذر علماء من جامعة هارفارد من أن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يسبب مشكلات النوم، لذلك ينصحون بتناول شيء خفيف في الليل، فعلى سبيل المثال، يوصي بتناول عدة شرائح من الجبن ذات النكهة الكافية لإرضاء مستقبلات التذوق، ولن يكون من الصعب على الجسم هضمها.

2- الزبادي

يعتبر خبراء التغذية الزبادي اليوناني مثالياً كوجبة خفيفة ليلية، لأنه لا يحتوي على الكثير من الدهون، ولكنه يحتوي على الكثير من البروتين، ووفقاً للدراسات، فإن البروتين الموجود في الزبادي لا يجعلك تشعر بالشبع فحسب، بل يساعد الجسم أيضاً على حرق المزيد من السعرات الحرارية في النهار أيضاً.

3- المقرمشات

يمكن تناول مقرمشات القمح الكامل، دون التسبب في الكثير من الضرر للنوم الصحي، إذ تحتوي على ما يسمى بالكربوهيدرات البطيئة التي تجعلك ممتلئًا لفترة أطول.

4- الفيشار

تنصح خبيرة التغذية إيريكا كانال الأشخاص الذين يحبون الوجبات الخفيفة في الليل، بتناول وعاء من الفشار بدون ملح، حيث هذا النوع من الوجبات الخفيفة لن يؤثر على شكل الجسم على الإطلاق.

يمكنك جعل الفشار ألذ بإضافة الفلفل الأسود أو الثوم إليه.

5- البيض

تحتوي البيضة المسلوقة على 75 سعرة حرارية فقط، لذا فهي رائعة وجبة رائعة في الليل، بالإضافة إلى ستسمح لك هذه الوجبة الخفيفة بنسيان الجوع حتى الصباح، ولن تزيد من وزنك.

6- الخضروات

إذا كنت معتاداً على النهوض ليلاً لتناول وجبة خفيفة، ولكنك تدرك أن نوعاً واحداً من الطعام لن يكون كافيًا بالنسبة لك، يمكنك تحضير وجبة خفيفة مثل سلطة الخضار ووضعها في الثلاجة، لأنها تحتوي على نوع الكربوهيدرات الذي سيشعرك بالامتلاء حتى الصباح.

7- التفاح مع القرفة

توصي أخصائية التغذية الصحية كارين بورساري، بشرب عصير التفاح مع القرفة لأولئك الذين يرغبون في تناول الأطعمة الحلوة في الليل، ويمكنك أيضاً إضافة القليل من الزبيب.

سيساعدك هذا العصير على تقليل رغبتك في تناول الكعك والحلويات بالليل، بل سيخفض أيضاً مستوى الأوريكسين الذي يجعلك تستيقظ لتناول الطعام.

8- عصير الكرز

قد لا يجعلك هذا العصير ممتلئًا فقط، لكن الدراسات تظهر أن هذا العصير له تأثير إيجابي على نوعية النوم، مما يجعله أعمق وأطول.

9- الموز

على الرغم من أن الجسم يهضم الموز بسرعة كبيرة، فمن غير المرجح أن تستيقظ مرة أخرى أثناء الليل، حيث يحتوي الموز على الكثير من البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يساعدان على الاسترخاء، كما أنه يحتوي على الميلاتونين الذي يحسن نوعية النوم وفقاً لدراسات علمية مختلفة.