كورونا اليوم: مشروب شهير يقلل خطر الإصابة.. والفارق بين أحدث 4 متغيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

الفارق بين أحدث 4 متغيرات

هناك متغيرات أخرى شديدة العدوى مثل لامدا وكابا التي رفعت التنبيهات الحمراء، في هذا التقرير نلقي نظرة على كيفية اختلاف هذه المتغيرات عن بعضها البعض، وفقا لموقع timesofindia.

متغير دلتا أو B.1.617.2 هو سلالة فرعية من فيروس B.1.617 ،تشير الدراسات إلى أن هذا الفيروس المتحور أكثر قابلية للانتقال، صنفته منظمة الصحة العالمية (WHO) على أنه متغير مثير للقلق (VOC)، أما متغير دلتا بلس هو التقسيم الفرعي لمتغير دلتا الذي نشأ في الهند، تم العثور عليه لأول مرة في ولاية ماهاراشترا وكان مسؤولاً عن غالبية إصابات COVID.، يمكن أن يؤدي الفيروس الطافر أيضًا إلى أعراض شديدة ودخول المستشفى، بينما متغير كابا سلالة مزدوجة متحولة من فيروس كورونا لأنها تتكون من نوعين فيروسيين - طفرة E484Q وطفرة L452R.، تشير الأبحاث إلى أن الجسم المضاد لمتغير كابا لديه قدرات معادلة وقد يقلل من فعالية كل من اللقاحات والمناعة الناتجة عن العدوى الطبيعية، قد يؤدي أيضًا إلى أعراض متنوعة مثل الطفح الجلدي والحمى الشديدة وسيلان الأنف والعيون الدامعة، أما متغير لامداىيتكون من تغييرات كبيرة في المتغيرات مثل L452Q و F490S ، مما يجعل هذا البديل أكثر إثارة للقلق، نظرًا لأنه تم اكتشاف متغير لامدا مؤخرًا، فلا يوجد دليل على ما إذا كان يمكن أن يسبب عدوى أكثر خطورة من الطفرات الأخرى أو إذا كان يستجيب للعلاجات.

تحذير من هذا اللقاح

حذرت وكالة الأدوية الأمريكية من أنها رصدت خطرًا متزايدًا للإصابة باضطراب عصبي نادر لدى أشخاص تلقوا لقاح Johnson & Johnson المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت السلطات الصحّية الأميركية أنّ مئة شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالى 12.5 مليون شخص تلقّوا هذا اللّقاح الأحادي الجرعة، وأضافت أنّه من أصل هؤلاء المرضى المئة، توفي واحد وأدخل 95 المستشفى لتلقّي العلاج بسبب خطورة حالتهم، وفقا لسكاي نيوز.

دراسة تربط بين مشروب شائع وانخفاض خطر الإصابة بـ"كوفيد-19"

أظهرت دراسة أن تناول فنجان واحد على الأقل من القهوة يوميا، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19".

ونشر باحثون من جامعة "نورث وسترن" النتائج في مجلة Nutrients، مستمدة من تحليل ما يقرب من 40 ألف مشارك في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وجد الباحثون أن "الاستهلاك المعتاد لفنجان واحد أو أكثر من القهوة يوميا، كان مرتبطا بانخفاض خطر "كوفيد-19" بنسبة 10٪ تقريبا، مقارنة بأقل من فنجان واحد في اليوم"، وفقا لروسيا اليوم.

خبيرة أوبئة تكشف إمكانية الإصابة بسلالتين من كورونا في وقت واحد

صرّحت ناتاليا بشينيتشنايا، الخبيرة في المعهد المركزي الروسي لبحوث الأوبئة، بإمكانية حدوث حالات إصابة بسلالتين من فيروس كورونا في وقت واحد.

ولفتت نائبة مدير العمل السريري والتحليلي في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة، إلى أن "مثل هذه الحالات في الغالب ترصد لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ولدى كبار السن، وقالت الخبيرة بهذا الشأن: "إن حالات العدوى المزدوجة بسلالات مختلفة من نفس الفيروس معروفة منذ فترة طويلة. حالات العدوى المتزامنة تقريبًا بسلالتين أو حتى نوعين فرعيين من فيروسات الإنفلونزا وإنفلونزا (سارس – كوف – 2)، بالإضافة إلى سلالاته المختلفة، جرى وصفها في السابق مرارا"، وفقا لروسيا اليوم.