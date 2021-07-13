بعد توقع وزيرة الصحة.. ما تريد معرفته عن موعد الموجة الرابعة من كورونا بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

حالة من الاهتمام بموعد دخول الموجة الرابعة من كورونا مصر، وكذلك الترقب لشدة تلك الموجة الجديدة من الفيروس المستجد، في ظل المخاوف من أن نشهد موجة أشد أو ألأ تستطيع اللقاحات مقاومتها.

من جانبها أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"، أنه من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل، حال وصولها لمصر، إن حدثت.

أما الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فأوضح أنه لا بد أن نتبع كل استعدادات لاحتمال انتشار الموجة الرابعة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، الثلاثاء: اللقاح هو الوسيلة المثلى الآن لتجنب الدخول في الموجة الرابعة من الوباء، وبالتالي الوصول إلى معدلات تطعيم مرتفعة وسط المواطنين هو هدف الدولة توجه القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة، مضيفًا أن الوسيلة الأخرى لتجنب الموجة الرابعة هي اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

ومن جهته كشف الدكتور إسلام عنان- أستاذ الصحة وعلم الأوبئة، موعد دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلا إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون فى شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن شدة الإصابة خلالها ستكون خفيفة، وأن أعداد الوفيات ستكون أيضًا أقل مع توافر اللقاحات ضد وباء كورونا.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أنه من المتوقع أن تدخل الموجة الجديدة تزامنًا مع تحورات جديدة للفيروس المستجد، موضحًا أن هناك سيناريوهين لتحورات كورونا أولهما أن يكون تحور تتفاعل معه اللقاحات كما هو الحال مع تحورات دلتا ودلتا بلس، جميع اللقاحات فعالة ضد أعراضها الحادة والوفاة بنفس النسبة تقريبًا، وهو تحور انتشاري لم يغير في الخصائص الرئيسية للفيروس.

وتابع بأن السيناريو الآخر والأسوأ هو أن يكون هناك تحور آخر ووصلنا إلى تحور "الهروب"، وهو أن يتغير الفيروس ولا تُجدي معه اللقاحات، لافتًا إلى أن حدوث ذلك من عدمه يعتمد على التوزيع العادل للقاحات في العالم كله.

وعن موعد تحييد الفيروس؛ ليكون وباء عاديًا مثل باقي الأوبئة، أكد أن هناك أكثر من سيناريو وهو اختفاء الوباء وهذا لن يحدث، والثاني إنتاج دواء لمواجهة الأعراض، والثالث هو العزل وهذا فشل، والرابع مناعة القطيع على أن يتم تطعيم 60% من العالم، وهذا لن يتم قبل منتصف 2022.

وحذر أستاذ الصحة وعلم الأوبئة المواطنين من التهاون فى الإجراءات الوقائية بسبب انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض هي فترة راحة فقط، ويجب أن يتم تطعيم 20% من المصريين قبل شهر سبتمبر المقبل لتلاشي الوفيات.