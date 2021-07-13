كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 07:46 مساءً - تواجه ذوات الصدر الكبير مشكلة في الكثير من الأحيان أثناء اختيار قطع الأزياء التي تظهر منطقة الصدر أقل امتلاءً، وهو ما يجعلهن يقعن في حيرة، نظراً لعدم معرفتهن بالقصات المناسبة للصدر الكبير.



ونظراً للرواج الملحوظ الذي حققته موضة الفساتين في الآونة الأخيرة، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، أفضل قصات فساتين للصدر الكبير من أشهر الماركات العالمية، لتستوحي من بينها القصة الأنسب لكِ:



فستان مقلم من أديم Adeam





فستان مقلم من أديم Adeam



تساعد الخطوط الطويلة في الفساتين المقلمة في ظهورك بمظهر أنحف وظهور صدرك بشكل أصغر، لذا يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لفستان من ماركة أديم Adeam صُمم بخطوط طويلة ملونة باللون الأبيض والبرتقالي والأحمر الداكن والسيمون الباستيل.



وصُمم الفستان بدون أكمام مع حزام عريض على الخصر من القماش بنفس لون الفستان، مع تنورة طويلة بتصميم A line.

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فستان منقط من شانيل Chanel

فستان منقط من شانيل Chanel



تُبرز النقشات الضخمة والكبيرة منطقة الصدر بشكل واضح، لذا يُفضل الابتعاد عنها في قصات الفساتين للصدر الكبير، واستبدالها بفساتين بنقشات النقاط الدائرية، مثل هذا الفستان من ماركة شانيل Chanel.



وجاء الفستان باللون الأسود مع نقاط بيضاء، حيث صُمم من توب بدون أكتاف مع أكمام طويلة، وحمالات رفيعة، مع تنورة طويلة بتصميم الكشكش، ذات شق أمامي.

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فستان قصير مع بليزر من ألتوزارا Altuzarra

فستان قصير مع بليزر من ألتوزارا Altuzarra



تُعد الطبقات المتعددة حيلة مثالية لإخفاء الصدر الكبير، لذا يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان القصير من ماركة ألتوزارا Altuzarra، مع بليزر من نفس الماركة، لتشتيت الانتباه عن منطقة الصدر.

وصُمم الفستان باللون البرتقالي مع خطوط باللون الأوف وايت، بتوب بتصميم إغريقي مع تنورة قصيرة وحزام عريض على الخصر بنفس لون وقماش الفستان، مما ساعد في إظهار الصدر أقل حجماً، وفوق الفستان تم تنسيق بليزر طويل باللون البرتقالي.

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فستان كشكش واسع من ماريلينغ Maryling

فستان كشكش واسع من ماريلينغ Maryling



تساعد الفساتين الواسعة بتصميم الكشكش على الخصر في ظهور منطقة الصدر بمظهر أقل حجماً، وهو ما يجعلها خياراً رائعاً لصاحبات الصدر الكبير.

ويُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان أنيق من ماركة ماريلينغ Maryling، صُمم من قماش الشيفون بألوان ربيعية مُبهجة.

وُصمم توب الفستان بأزرار أمامية وأكمام بتصميم ثلاثة أرباع الكم، وياقة عريضة، أما التنورة فجاءت واسعة وميدي بتصميم A line.

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