طريقة عمل الكفتة.. حضريها بأكثر من وصفة «مشوية أو مقلية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكفتة من الأكلات التي تبحث عنها ربات البيوت، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، فيكثر تحضيرها في هذه الأوقات، كما أنها من الوجبات المهمة لأنها تحتوي على قيمة غذائية عالية كما أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويمكن تناولها بأكثر من وصفة مختلفة سواء كفتة مشوية أو مقلية أو يمكن تحضيرها أيضًا في الصينية.

الكفتة المشوية

مقادير عمل الكفتة المشوية

نصف كيلو لحم مفروم.

خبز بلدى.

بصل مبشور.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل الكفتة المشوية

يبلل الخبز فى الماء ويصفى ويخلط مع اللحمة المفرومة والبصل المصفى من الماء.

يضاف البقدونس والبهارات والملح والفلفل الأسود.

تشكل الكفتة على أسياخ خشبية ويمكن تشكيلها بتمرير اليد بماء البصل أولا.

ترش بالقليل من الزيت وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج.

تشعل فحمة وتطفأ بالزيت وتوضع فى إناء مع الكفتة وتغطى بورق ألمونيوم وتقدم مع البقدونس.

الكفتة في الصينية

وقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الكفتة في الصينية خاصة وأنها من الوجبات الشهية بالنسبة للكثيرين، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الكفتة في الصينية

لحم مفروم.

طحينة.

بهارات.

قرفة.

بصل.

ثوم.

زعتر طازج.

بقدونس.

فلفل حار.

ليمون.

صنوبر.

لوز.

ملح.

فلفل أسود.

زيت عباد الشمس.

طريقة عمل الكفتة في الصينية

افرمي بصل مع ثوم وزعتر طازج وفلفل حار ثم ضيفي قرفة وبهارات واستمري في الفرم.

ضيفي اللحم المفروم وملح وفلفل أسود وافرمي جيدا.

ضيفي الصنوبر وعصير الليمون وبقدونس مفروم واعجني العجينة بيديكي حتى تتجانس المكونات.

ضعي طحينة في صينية فرن وافردي عليها العجينة.

زينيها باللوز ورشي عليها زيت وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم قدميها.

الكفتة المقلية

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة الكفتة المقلية كونها من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها وبجابنها طبق من الأرز، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد».

مقادير عمل الكفتة المقلية

لحم مفروم.

بصل مبشور.

بقدونس.

زيت.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل الكفتة المقلية

تخلط اللحمة والبصل والبقدونس والبهارات والملح والفلفل الأسود.

يشكل الخليط لكرات ويقلب فى الزيت على النار حتى تمام النضج ثم تقدم.

الكفتة باللحمة

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكفتة باللحمة، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الكفتة باللحمة

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بطاطس مسلوقة مهروسة.

زيت.

بصل مبشور.

دقيق.

كزبرة خضراء.

بهارات.

بابريكا.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل الكفتة باللحمة

تخلط اللحمة المفرومة مع الكزبرة والبصل والبابريكا والبهارات والملح والفلفل.

تضاف البطاطس المسلوقة المهروسة ويقلب الخليط.

تشكل أصابع أو كرات ثم تقلب فى الدقيق وتقلى فى الزيت.

يمكن بعد تشكيل الكفتة أصابع رصها فى صينية ورشها بالزيت وتوضع فى الفرن حتى تشوى ثم تقدم.