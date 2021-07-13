القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الغريبة من الحلويات العربية التي يحرص على إعدادها الكثير من من مختلف الشعوب العربية خاصة في أيام عيد الفطر، وتوجد عدة أنواع مختلفة من الغريبة، كما تعتبر الغريبة الناعمة من الوصفات السهلة في التحضير، حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة وبسيطة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الغريبة بخطوات سهلة وبسيطة للحصول على مذاق مختلف، وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الإيد.

طريقة عمل الغريبة بالكيلو

المقادير

كيلو دقيق.

نصف كيلو سمن.

ربع كيلو سكر بودر.

نصف ملعقة فانيليا.

طريقة تحضير الغريبة بالكيلو

خلط كلا من السكر والسمن معا.

إضافة الفانيليا والخفق جيدا.

وضع العجينة بالثلاجة حتى ترتاح لمدة ساعتين، ثم إخراجها والبدء في تشكيلها.

توضع الغريبة بعد تشكيلها في صينية مدهونة بالسمن في فرن ساخن على درجة حرارة 150 درجة، تترك حتى تمام النضج.

بعد إخراج الغريبة نتركها لتبرد، ثم البدء في رصها بالعلب الخاصة بها حتى لا تتكسر.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

المقادير

4 أكواب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

2 كوب من السمن.

مكسرات للتزيين.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

طرق تحضير الغريبة الناعمة

خلط الدقيق والسكر والفانيليا ورشة الملح ثم إضافة السمن والتقليب.

تشكيل الغربية كرات مع الضغط عليها بالأصابع ثم إدخالها الفرن حتى النضج ثم تقديمها.

طريقة عمل الغريبة بالكوب

المقادير

4 أكواب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

2 كوب من السمن.

مكسرات للتزيين.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة بالكوب

نخفق السمن جيدًا حتى يتغير لونه.

ويضاف السكر الخفق حتى يمتزجا جيدا.

ونضع الدقيق بالتدريج مع العجن المتواصل حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.

ثم يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.

وتقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ويوضع بها القليل من الفستق المجروش.

ويكرر هذا حتى ننتهي من الكمية.

ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.

تترك حتى تبرد وترص فى طبق التقديم.

طريقة عمل الغريبة المصرية

المقادير

ربع كيلو سكر بودر.

نصف كيلو سمن.

ثلاثة أربع كيلو دقيق.

بياض بيض.

يُخلط السكر مع السمن حتى يذوب تماما.

يُضاف إليه الدقيق ويُعجن حتى تصبح عجينة طرية.

يضاف بياض البيض حتى تتماسك العجينة قليلاً ثم تُشكل العجينة على شكل كرات صغيرة، ويضاف عليها البندق.

تُرص في صينية فرن مدهونة بالزيت.

تُدخل الصينية في فرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الغريبة، ثم تقدم باردة.