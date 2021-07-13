طريقة عمل بلح الشام.. حضريه بأكثر من وصفة مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل بلح الشام من وصفات الحلوى التي تبحث عنها الكثير من سيدات البيوت، لإعدادها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل دون مجهود كبير، كما أنها من الوصفات الأكثر انتشارًا، إذ أنه يتمتع بشعبية عالية ويعتبر من الحلويات المفضلة، نظرًا لمذاقه الشهي واللذيذ، وبدلًا من شرائه من الخارج خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد يمكن إعداده في المنزل بسهولة ويسر.

وفي التقرير التالي يستعرض «هن» طريقة عمل بلح الشام بأكثر من وصفة مختلفة منها تحضيره دون قمع، أو تحضيره بالشكل المقرمش من خلال النشا، أو تحضيره دون وضع بيض، وبأكثر من وصفة ويمكن تعلم طريقة تحضيره ببساطة.

بلح الشام المقرمش بالنشا

مقادير عمل بلح الشام المقرمش بالنشا

كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف معلقة كبيرة من السكر.

نصف كوب زيت.

رشة ملح.

بيضتان.

فانيليا.

مقادير عمل الشربات

كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا

خلط الدقيق مع النشا ومزجه بطريقة جيدة ثم تركه قليلًا.

وضع الماء مع الملح والزيت والسكر في وعاء على النار حتى الغليان.

وضع الدقيق مع التقليب المستمر حتى الحصول على العجينة الناعمة.

رفع المكونات من على النار مع إضافة البيضة والمزج حتى الحصول على عجين بارد جدًا ومزجها حتى تختفي، ثم وضع بيضة ثانية مع الفانيليا ومزجهما جيدًا.

ضع العجين في كيس حلواني وتقطيع بلح الشام في الزيت البارد حتى تمتلئ المقلاة، ووضع المكونات على النار، حتى تلاحظي أن العجين يرتفع ويأخذ اللون الذهبي.

البدء في تجهيز الشربات، مع إضافة السكر والليمون والماء في إناء على النار، وتركهما حتى يذوب السكر تمامًا، لمدة دقيقتان، ثم إضافة عصير الليمون والفانيليا عندما تغلي المكونات جيدًا، وترك المكونات حتى الغليان للحصول على قوام الشربات المطلوب.

وضع بلح الشام في مصفاة مع توزيع الشربات ووضعه في وعاء بلاستيك، في حال الرغبة في عدم تصفية الشربات.

بلح الشام بدون قمع

مقادير عمل بلح الشام بدون قمع

2 ونصف كوب دقيق السميد.

نصف كوب دقيق أبيض.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب زيت.

كوب ونصف لبن.

طريقة عمل بلح الشام بدون قمع

خلط كل المكونات الجافة معًا ثم إضافة الزيت واللبن، ثم البدء في خلط المكونات جيدًا حتى تتشرب الحليب تمامًا، وترك الخليط يختمر لمدة نصف ساعة، وبعد النصف ساعة قلبيه بهدوء للتخلص من الهواء الموجود نهائيًا.

وضع العجين في كيس ثلاجة وافتحيه فتحة من أحد الجوانب تسمح بخروج العجين بسمك مناسب.

البدء في توزيع بلح الشام في الزيت، بالضغط على كيس الثلاجة بحيث يسمح بتمرير قطع بلح الشام، ثم تحريك سنون الشوكة عليها بحيث تصبح مضلعة، وقلبيه بهدوء بحيث تحصلين على اللون الذهبي وارفعيه بعد ذلك من على النار، والبدء في تجهيز الشربات، ثم توزيعه على بلح الشام مع تركه قليلًا.

بلح الشام بالمقادير

مقادير عمل بلح الشام

1 ونصف كوب ماء.

1 ونصف كوب دقيق منخول.

ثلث كوب زيت ذرة.

ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

5 بيضات.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

زيت.

للتزيين

فستق مطحون.

كريم شانتيه بودرة.

كريمة لبانى.

كريز أحمر.

طريقة عمل بلح الشام بالمقادير

اخلطى الماء والزيت والزبدة على النار.

عند الغليان أضيفى الدقيق وقلبى.

ضيفى البيض عندما تبرد العجينة قليلاً.

ضيفى الفانيليا والملح والسكر والبيكنج باودر.

ضعى الخليط فى كيس حلوانى وقطعيه.

قلبى بلح الشام فى الزيت.

بلح الشام بدون بيض

مقادير عمل بلح الشام بدون بيض

2 ونصف كوب دقيق السميد.

نصف كوب دقيق أبيض.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب زيت.

كوب ونصف لبن.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

خلط كل المكونات الجافة معًا ثم إضافة الزيت واللبن، وخلط المكونات جيدًا حتى تتشرب الحليب تمامًا، ثم ترك الخليط يختمر لمدة نصف ساعة، وبعد النصف ساعة قلبيه بهدوء للتخلص من الهواء الموجود نهائيًا.

ضعي كيس الثلاجة في القمع المخصص لبلح الشام والمصنوع على شكل نجمة ثم الضغط على الكيس لخروج العجين من القمع إلى الزيت الموجود على النار مباشرة.

البدء في توزيع بلح الشام في الزيت وقلبيه بهدوء بحيث تحصلين على اللون الذهبي وارفعيه بعد ذلك من على النار.

ابدئي في تجهيز الشربات ثم توزيعه على بلح الشام واتركيه حتى يتشربه.