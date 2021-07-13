الامارات | توقيف راقصة مغربية هددت بقتل ابنتها في بث مباشرعبر"السوشال ميديا"

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف راقصة مغربية هددت بقتل ابنتها في بث مباشرعبر"السوشال ميديا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 يوليو 2021

تمكنت قوى الامن في المغرب اليوم، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، تدعى " الراقصة هيام"، بعد تورطها في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تهديدا بقتل ابنتها القاصر وتعريضها للاعتداء، وظهرت الراقصة وهي في حالة هسترية تصرخ وتبكي وتتحدث عن ابنتها بكلام مناف للأخلاق، بعدما هددتها بالقتل أمام ملايين المتابعين.

وأثار الفيديو الذي ظهرت فيه الراقصة المغربية "هيام"، وهي تهدد ابنتها بالقتل، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجتمع المغربي عموما. وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتقال الراقصة، بعد تهديدها لابنتها الوحيدة بذبحها. وبحسب التعليقات التي صاحبت الفيديو، فإن الكل أجمع على أن الراقصة تعاني من اضطرابات نفسية، ويجب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية

وذكرت صحيفة "الصباح" أن فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالقنيطرة كانت قد نشرت برقية بحث في حق المشتبه فيها، قبل أن يتسنى توقيفها بمدينة الداخلة المغربية.

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