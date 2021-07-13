طريقة عمل الكريب في المنزل.. خطوات سهلة والطعم لذيذ زي المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الكريب من أكثر الأكلات التي تتميز بشعبية كبيرة، إذ يحرص كثير من محبيه على تناوله باستمرار، حسب اعتيادهم على تناوله أثناء تواجدهم خارج المنزل، سواء في المطاعم أو محلات الطعام الشهيرة، التي تتميز بإعداد الكريب على يد خبراء طبخ متخصصين، ونظرا لأنه وجبة سريعة التحضير، وسهلة في تناولها، يفضل الكثيرين تناولها أثناء تواجدهم خارج المنزل، لكن خلال العامين الماضيين، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد، لتجبر كثيرين على تناول الطعام في المنزل، ما جعل محبي الكريب يبحثون عن طريقة عمله في المنزل وبطرقه المختلفة والمتعددة، تجنبا لتناوله في المطاعم الخارجية والتعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل الكريب في المنزل، وفق وصفة عدد من خبراء الطبخ والمتخصصين في إعداد الكريب، كالتالي:

طريقة عمل الكريب في البيت

يحرص الكثيرين من محبي تناول الكريب على البحث عن طرق إعداده في المنزل، وبشكل خاص بعد تفشي جائحة كورونا، التي أجبرت كثيرين على إعداد الوجبات في المنزل، تجنبا للإصابة بالفيروس المستجد، ونرصد طريقة عمل الكريب في البيت، كالتالي:

طريقة عمل الكريب بالفراخ

- نخلط البيض والطحين واللبن مع الزيت النباتي والملح بشكلٍ جيد.

- نصفي الخليط الذي قمنا بتحضيره باستخدام مصفاة رفيعة.

- نتركه لمدة ساعة على الأقل بداخل الثلاجة.

- ثم بعد ذلك نقوم بتحضر مقلاة.

- ثم يتم إضافة ملعقة صغيرة من الزبدة السائحة.

- ثم بعد ذلك يتم تسخين المقلاة وبداخلها الزبدة.

- ثم بعد ذلك يتم ترك المقلاة على درجة حرارة منخفضة.

- ثم يتم وسكب المزيج بداخل المقلاة.

- ثم يتم تقليب الكريب من كلا الجهتين حتى يصبح لونها ذهبي.

- ويتم تقطيع الدجاجة إلى قطع صغيرة، ثم يتم تتبيلها بالتوابل المختلفة منها الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة والثوم بشكلٍ جيد.

- ثم يتم وترك الدجاجة في التتبيلة بعد إعدادها ووضعها بها.

- ثم بعد ذلك يتم تجهيز المقلاة ويتم وضع الزيت النباتي بداخلها.

- ويتم وضع الدجاج المتبل بداخلها ثم نبقيها لمدة عشر دقائق حتى النضج.

- ويتم إضافة الجبنة الشيدر عليها.

- وتترك على النار لمدة 5 دقائق فقط.

- ثم يتم حشو الكريب.

- نحصر مقلاة، يوجد بداخلها القليل من الزيت النباتي، ليتم وضع الكريب بها حتى يتماسك.

طريقة عمل الكريب الحادق

- يتم وضع البيضة ثم إضافة الملح والدقيق إليه، بالإضافة إلى نصف كوب من الحليب، ثم يتم وضعهم في وعاء الخلاط الكهربائي.

- يتم بعد ذلك خلط جميع المكونات السالف ذكرها ووضعها وخلطها مع بعضها، حتى تمام التجانس.

- ويتم إضافة باقي الحليب للخليط السابق.

- ثم بعد ذلك يتم دهن المقلاة بكمية قليلة من الزيت، ثم يتم تسخينها على النار.

- ويتم سكب كمية تقدر بـ مقدار مغرفة يتم توزيعها على المقلاة.

- ثم بعد ذلك يتم مباشرتها أثناء تواجدها على النار وعدن تركها لمده كبيره على النار.

- ثم بعد ذلك يتم تكرار تلك الخطوات مع ما تبقى من الخليط للحصول على قوام الكريب.

- ثم بعد ذلك يتم حشو الكريب بالحشو.

طريقة عمل الكريب في الخلاط

تعتمد طريقة عمل الكريب في إعدادها على تمام التجانس للخليط الذي يتكون منه، والذي يشمل «بيضة، كوب حليب منزوع الدسم، كوب دقيق، رشة من الملح حسب الرغبة»، لذلك يتم استخدام الخلاط لضرب الخليط حتى تمام التجانس.