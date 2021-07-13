بالموف والأسود.. درة بإطلالة ساحرة في مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

طلت الفنانة درة أثناء حضورها في فعاليات مهرجان كان، بفستان باللونين الموف والأسود بقصة الكب دون أكمام، ومزينا بالتطريزات بالكامل.

واعتمدت درة مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وخاتم.

اختارت ترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وافتتح مساء الثلاثاء 6 يوليو، مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.