في فترة الامتحانات.. انتبه هذه الأطعمة تجعلك تشعر بالنوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لقد عانينا جميعًا من هذه الرغبة المفاجئة في أخذ قيلولة بعد الوجبة مباشرة، لكن في فترة الامتحانات يحتاج الطلاب إلى قضاء الوقت في التركيز والانتباه، واتضح أن هذه الرغبة ليس فقط بسبب الميل إلى النوم بعد قضاء يوم شاق، لكن هناك أيضًا بعض الأطعمة التي نتناولها يوميا يمكن أن تسبب ذلك، نستعرضها لكم وفق ما نشر موقع "brightside".

- اللوز:

كونه غني بمادة التربتوفان، وهو حمض أميني ينتج الميلاتونين والذي يعرف باسم "هرمون النوم"، بالإضافة إلى ذلك ، هذه المكسرات مليئة بالمغنيسيوم الذي يخفف من توتر العضلات ويجعلك تشعر بالنعاس.

- الموز:

يؤدي السكر والبوتاسيوم والمغنيسيوم الموجود في الموز، إلى دخول التربتوفان إلى عقلك بسهولة، ما قد يسبب النوم.

- عين الجمل:

يحتوي عين الجمل على نسبة أقل من التربتوفان من اللوز، ومع ذلك فإن له مصدرًا خاصًا به من الميلاتونين، وقد أظهرت الأبحاث أن استهلاك عين الجمل يزيد من مستوى هذا الهرمون في الدم، ويجعلك تشعر بالنعاس الشديد.

- الكرز:

الكرز، وخاصة الكرز الحامض، يحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين، ومع ذلك، فإن تناول القليل منه لن يحدث شيئا، إنما شرب كوب من عصير الكرز يجعلك تنام في لمح البصر.

- شاي البابونج:

البابونج مليء بالجليسين، وهو حمض أميني له تأثير مهدئ خفيف يريح العضلات والجهاز العصبي، لذلك بعد تناول كوب منه، تشعر بالحاجة إلى النوم.

- بذور اليقطين:

بالإضافة إلى التربتوفان، تحتوي بذور اليقطين على كميات كبيرة من الزنك والمغنيسيوم، وهذه المركبات تجعلك هادئًا ومسترخيًا.

- الأرز الأبيض:

يحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، مما قد يسبب النعاس بعد 3 إلى 4 ساعات من الانتهاء من وجبتك، وقد وجد الباحثون أن أرز الياسمين، قد يجلب النوم أيضا أسرع من أنواع الأرز الأخرى.

- الأسماك الزيتية:

تزيد الأحماض الموجودة في السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى من إنتاج الميلاتونين، وبالتالي تقلل هذه الأحماض من مستوى هرمونات التوتر في الدم، ما قد يجعلك ترغب في الاسترخاء والنوم مباشرة بعد استهلاكه.

منتجات الألبان:

بفضل محتواها من مادة تريبتوفان، وهي حمض أميني يساهم في إنتاج السيروتونين، الذي يتحول إلى الميلاتونين، ما قد يعزز الشعور بالنوم.