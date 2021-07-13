للأمهات.. كيف تحمي طفلك من حر الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الأطفال من أكثر الفئات التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض، لذا يجب التأكد من حماية طفلك من الحرارة.

وفي هذا الصدد يوضح أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، كيف تحمي طفلك من حر الصيف؟

- تجنب تعرض الأطفال لأشعة الشمس مباشرة يوميا.

- عند تشغيل التكييف يجب ألا يقل عن 25 درجة خصوصا في وجود الأطفال.

- لا بد من استحمام الأطفال يوميا.

- الحرص على ارتداء الأطفال الملابس القطنية وليست المصنوعة من الألياف الصناعية، لمنع الإصابة بالالتهابات الجلدية وحمو النيل والطفح الجلدي.

- يجب عدم تناول الأطعمة المتروكة خارج الثلاجة لفترة طويلة، لأن الأجواء الحارة تساعد على نمو البكتيريا على الأطعمة، وبالتالي الإصابة بالنزلات المعوية

- تجنب بذل الأطفال مجهود كبير في الطقس الحار.

- إعطاء الأطفال كمية كافية من الماء والسوائل والعصائر.

- الحرص على التهوية الجيدة للمنازل وخصوصا غرفة الأطفال، ما يساعد على حماية الأطفال من الإصابة بالعدوى المختلفة.

- تجنب الإكثار من المشروبات الغازية في فترة الصيف، وذلك نظرا لاحتوائها على السكريات والمواد الكيميائية والكافيين، ما يؤثر بشكل كبير على مناعة الطفل ويزيد من احتمالات إصابة الطفل بالسمنة والتأثير على الجهاز العصبي والإصابة بالأرق وعدم انتظام ضربات القلب.

- تجنب تناول الماء المثلج، لأن هذا يزيد من احتمالية إصابة الطفل بالتهاب الحلق والنزلات الشعبية.

-عند الذهاب إلى الشاطئ يجب على الأم وضع كريم واقي الشمس لطفلها.

- استخدام مظلة شمسية أعلى رأس الطفل أو كاب أثناء خروج الأطفال من المنزل.

- الأطفال الذين يمارسون السباحة يجب ارتداء حذاء أثناء المشي على حمام السباحة، تجنبا للإصابة بفطريات القدم.

- الحرص على تناول الأطفال الفاكهة بشكل يومي، وذلك بفضل احتوائها على الفيتامينات التي تساعد على تحسين كفاءة عمل أجهزة الجسم والمناعة ومفيدة جدا للجلد كما أنها تحتوي على الأملاح المعدنية.