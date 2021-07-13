فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة واستخداماته المذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:36 مساءً - اكتشفي جميع فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة مع أفضل الوصفات لاستخدامه في روتين العناية بالبشرة .

يفيد زيت اللوز الحلو بشرتك بعدة طرق. بسبب خصائصه المغذية، يتم تضمين هذا الزيت في العديد من المرطبات التجارية.

بالطبع، يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو العضوي النقي وصنع منتجات العناية بالبشرة الطبيعية بالكامل. لكن أولاً، دعينا نرى كيف يفيد زيت اللوز الحلو البشرة بالضبط ولماذا يجب عليك استخدامه قدر المستطاع.

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فوائد اللوز الحلو للبشرة

فوائد اللوز الحلو للبشرة

زيت اللوز الحلو هو عامل رائع لمكافحة الشيخوخة. يعزّز إنتاج الكولاجين ويمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

إنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من الجذور الحرة وتحافظ عليها شابة ونضرة.

يمكنك استخدامه لتنظيف بشرتك بلطف وبشكل طبيعي. يخترق زيت اللوز الحلو بشرتك بسهولة وينظف المسام من الأوساخ والبكتيريا.

إنه مهدئ ومغذي للغاية للبشرة. يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو لتهدئة البشرة الحساسة وتهيجها.

تعمل خصائصه العلاجية على استعادة الجلد التالف وتجديده. يمكنك حتى استخدامه لعلاج الجلد المتشقق.

يعتبر زيت اللوز الحلو من أكثر الزيوت ترطيباً. يمكن للأحماض الدهنية أن تعالج حتى البشرة الجافة جداً والتهاب الجلد أو الأكزيما.

يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو كمزيل للمكياج أو طريقة "التنظيف المزدوج".

يمكن أن يساعدك على تفتيح البشرة تحت عينيك والتخلص من الهالات السوداء.

ليس من المحتمل أن يسد المسام، لذلك يمكنك استخدام هذا الزيت حتى على البشرة الدهنية وحب الشباب والرؤوس السوداء.

يمنحك زيت اللوز الحلو بشرة ناعمة ومغذية ومرطبة جيداً وثابتة ومرنة وشابة ومتألقة.

إذا كنت ترغبين في تجربة كل هذه الفوائد لزيت اللوز الحلو على بشرتك، فلدينا بعض الوصفات لك. تحققي منها واستخدميها بانتظام للحصول على البشرة التي تحلمين بها ...

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وصفات من زيت اللوز الحلو

وصفات من زيت اللوز الحلو

وصفة زيت اللوز الحلو لتقشير البشرة

تحتاجين إلى:

1 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

2 ملاعق صغيرة دقيق الشوفان الغروي أو دقيق الشوفان

1 ملعقة صغيرة عسل

يعد قناع الوجه هذا مثالاً رائعاً على كيفية استخدام جميع فوائد زيت اللوز الحلو لبشرتك بسرعة وسهولة. إنه مهدئ ومغذي للغاية ومثالي حتى للبشرة الحساسة. استخدميه مرة واحدة في الأسبوع لاستعادة وتجديد بشرتك بالكامل.

اخلطي أولاً زيت اللوز الحلو والعسل. أضفي ما يكفي من دقيق الشوفان للحصول على القوام الذي تريدينه. يوضع على وجه نظيف، اتركيه لمدة 15 - 20 دقيقة، ثم اشطفي القناع وضعي كريم الوجه.

وصفة اللوز الحلو والسكر

تحتاجين إلى:

1 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

2 ملاعق صغيرة من السكر البني

1 ملعقة صغيرة عسل

هذا هو واحد من أفضل مقشرات الوجه التي يمكنك العثور عليها. إنه لطيف وقوي في نفس الوقت، مغذي للغاية. سيجعل بشرتك ناعمة للغاية ومتوهجة.

يقشر السكر البني بشرتك ويزيل كل ما لا يجب أن يكون هناك. يعمل زيت اللوز الحلو والعسل على استعادة بشرتك وحمايتها وترطيبها.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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