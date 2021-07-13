

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:36 مساءً - يرافق المكياج الفخم الكثير من إطلالات العرائس، فهو خيار رائع يجعل طلة العروس أكثر جمالاً وأنوثة، ويبرز ملامحها بطريقة راقية ومتألقة. فإذا كنت من محبات المكياج الفخم، تلهمك خبيرة المكياج السعودية أماني عزيز، مجموعة أساليب مكياج فخم للعروس في عيد الأضحى، لتختاري من بينها ما يناسبك.

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مكياج سموكي لامع

مكياج سموكي لامع(الصورة من حساب خبيرة المكياج السعودية أماني عزيز على إنستغرام)



إذا كنت من محبات أساليب المكياج السموكي، بإمكانك أن تستوحي من خبيرة المكياج أماني عزيز، مكياج عيون سموكي فخماً باللون البني والأسود، بحيث يتم مزج الظلال البينة والسوداء عند زاوية العين الخارجية بأسلوب دخاني، الى جانب تظليل الجهة الداخلية للجفن العلوي بظل العين الزهري اللامع، إضافة الى تظليل منبت الجفن السفلي باستخدام الظل البني والأسود نفسه. استخدمي الرموش الاصطناعية، واعتمدي الروج الزهري المات بعد تحديد الشفاه بقلم الكونتور البني الفاتح.



مكياج ترابي مات فخم

مكياج ترابي مات فخم (الصورة من حساب خبيرة المكياج السعودية أماني عزيز على إنستغرام)



أما إذا كنت من محبات المكياج المات، الذي يعد من أبرز صيحات المكياج في الوقت الحاضر، فتلهمك أماني عزيز مكياجاً ترابياً فخماً مات، يرتكز على استخدام ظلال العيون بألوان البيج والبني، ومزجها على كامل الجفن العلوي، على أن تغمر الظلال نفسها منبت الجفن السفلي. وبالنسبة الى أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون النيود المائل الى البني.



مكياج فخم بأسلوب عين القطة

مكياج فخم بأسلوب عين القطة (الصورة من حساب خبيرة المكياج السعودية أماني عزيز على إنستغرام)



لا يغيب مكياج عيون القطة عن حفلات الزفاف، كونه يجعل عيون العروس مسحوبة وأكبر حجماً وأكثر اتساعاً. فإذا كنت من محبات مكياج عيون القطة للعروس، بإمكانك اعتماده بأسلوب فخم على طريقة الخبيرة أماني عزيز، بحيث تستخدمين ظل العين البني المحمر على كامل الجفن العلوي وتحت الحاجب، ومن ثم ترسمين خط أيلاينر مجنحاً ومسحوباً الى خارج العين بأسلوب عين القطة. أما الروج فاعتمديه باللون الخوخي المات.



مكياج برونزي لامع

مكياج برونزي لامع (الصورة من حساب خبيرة المكياج السعودية أماني عزيز على إنستغرام)



كذلك، يعد المكياج البرونزي من أساليب المكياج الفخمة المناسبة للعروس، فهو يمنحها إطلالة رومانسية دافئة وجذابة، كما أن اللون البرونزي يتناغم مع جميع ألوان البشرة. وبإمكانك أن تستوحي من خبيرة المكياج السعودية أماني عزيز، مكياجاً برونزياً فخماً بلمسة لامعة، تستخدمين فيه تدرجات البرونزي فوق الجفن العلوي وعلى عظمة الحاجب، وعلى طول منبت الجفن السفلي، مع تحديد مدمع العين بالأيلاينر الأسود، وداخل العين بالكحل الأسود. كذلك، استخدمي الروج البني الفاتح واللامع.

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