كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:36 مساءً - تحرص غالبية النساء في يوم العيد على إبراز جمالهن من خلال تسريحات الشعر الراقية التي تُظهر أنوثتهن وتلفت الأنظار إليهن، واليوم نرصد لكُنَّ عدة أفكار لتسريحات بسيطة يمكنكن تطبيقها بسهولة في منازلكن على طريقة الفاشينيستا السعوديات.



تسريحات شعر الفاشينيستا مناسبة لعيد الأضحى:



لما العقيل بتسريحات الويفي

لما العقيل بالويفي المرفوع-الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضل الفاشينيستا السعودية، لما العقيل، اعتماد تسريحات الشعر الويفي؛ لمنحها أناقة لافته وأنثوية في معظم المناسبات، ومن أبرز الإطلالات تأنقت بالشعر الويفي المنسدل مع خصلات الشعر الأشقر لأناقة بسيطة ومميزة، ولمظهر مبتكر رفعت شعرها بربطة ذهبية في الجزء العلوي من الشعر، وتركت شعرها منسدلاً بأسلوب الويفي لخيار مميز.

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نجود الرميحي بالشعر المنسدل مع اللف الخفيف في الأطراف

نجود الرميحي بتسريحة ناعمة للشعر -الصورة من حسابها على الانستغرام



تميل غالبية الفتيات إلى اعتماد تسريحات الشعر المنسدل في إطلالات العيد، وعن المدونة السعودية المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، نجود الرميحي، فقد اختارت عدة تسريحات مع لف خفيف في الأطراف، ومنه تزينت بشعر منسدل وناعم ملفوف من الأطراف بأسلوب الويفي الناعم، ورفعت شعرها من المنتصف بطريقة بسيطة وعفوية، ولجأت إلى هذه التسريحة بأسلوب منسدل لمختلف أطوال الشعر، وهي مناسبة جداً لصاحبات الشعر القصير؛ حيث تُبْرِزُ ملامحهن بأسلوب أنثوي عصري.

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الفاشينيستا شوق بتسريحات عيد الأضحى

شوق بتسريحة الشعر المموج مع الضفائر المزدوجة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تبتكر الفاشينيستا السعودية، شوق، عدة أفكار شبابية لافتة لتسريحات الشعر، ومنها رصدنا لكُنَّ عدة أفكار مناسبة لعيد الأضحى؛ حيث تجملت بتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب ناعم مع خصلات فاتحة للشعر، وربطت شعرها باكسسوار سماوي مناسب للون الفستان، وفي إطلالة أخرى تزينت بالشعر الويفي مع ربطات الشعر المميزة في أعلى الشعر، وفي الخيار الثالث سرّحت شعرها بأسلوب الويفي المنسدل مع ضفائر مزدوجة في الجانبين، ولمظهر مناسب لإطلالات الصباح يمكنك ربط شعرك بذيل الحصان الناعم مع الويفي للشعر.

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إلين سليمان بالشعر المرفوع

إلين سليمان بذيل الحصان -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت الإعلامية السعودية والمدونة المهتمة بالموضة والجمال، إلين سليمان، عدة أفكار لتسريحات الشعر المرفوع؛ حيث سرّحت شعرها بأسلوب الويفي مع ربطه من الأعلى بأسلوب ناعم وبسيط، وفي الإطلالة الثانية تزينت بتسريحة الشعر نصف المرفوع إلى جانب تمويج خفيف أضفى على مظهرها إطلالة عصرية، كما رفعت شعرها بأسلوب ذيل الحصان مع فرقة الشعر الجانبية، وتركت بعض خصلات شعرها منسدلة بأسلوب مميز.

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