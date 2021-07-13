طريقة عمل الكنافة.. خطوات سهلة للحصول على مذاق متميز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكنافة تدخل ضمن أبرز الحلويات الشرقية المفضلة لكثير من الناس، لذلك يفضل البعض تناولها باختلاف طرق إعدادها، سواء صينية الكنافة السادة أو التي تقدم بالمكسرات أو القشطة أو بالكاسترد، أو تقديمها بشوكولاته النوتيلا، ويمكن وضع إضافات مختلفة مع الاحتفاظ بأساس الكنافة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الكنافة بطرق مختلفة في المنزل، للحصول على المذاق المختلف والمميز على طريقة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الكنافة العادية

المكونات:

كيلو كنافة.

نصف كيلو سمن بلدي مذاب.

2 كوب سكر.

2كوب ماء.

فانيليا.

ماء ورد.

خطوات تحضير الكنافة العادية:

تحضير الشربات

يوضع الماء والسكر على النار، ثم إضافة الفانيليا وماء الورد ونصف ليمونة ويترك ليهدأ تماما.

الحشو:

يمكن أن تحشى بالمكسرات أو الكاسترد أو المهلبية أو القشطة أو تترك سادة، ويكتفى بالشربات.

تقطع الكنافة إلى قطع صغيرة باليد، ويسخن السمن حتى يذوب.

يوضع السمن على الكنافة وتفرك جيدا.

وضع الكنافة في صينية مدهونة بالزبدة.

يوضع السمن على الكنافة وتفرك جيدا.

توضع الكنافة في صينية مدهونة بالزبدة، ويضغط عليها باليد جيدا، ثم نضعها في فرن سابق التسخين حتى يتحمر وجهها، ثم نضع الشربات عليها وهي ساخنة والشربات بارد، ويمكن تزين الوجه بالقشطة أو المكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

المقادير:

كيلو عجينة كنافة.

كيلو حليب.

كوب من السكر الناعم.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي أو مايعادلة من السمن العادي أو الزبدة.

قطعة مستكة.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

خطوات تحضير الكنافة بالمهلبية

وضع كمية الحليب والسكر في قدرعميق، وتحريكه جيّدا حتى يتم التأكد من ذوبان السكر.

إضافة ملعقة ماء الورد وتسخين الحليب قليلاً.

إذابة كمية النشا بالماء البارد، ثمّ إضافته تدريجيا للحليب، مع مراعاة التحريك المستمر حتى لا يتكتل النشا.

عندما يبدأ المزيج بالتكاثف قلبية جيدا، ثمّ اطفئي النار تحته وصبيه في وعاء مسطح، وضعيه جانبا حتى يبرد تماما.

تفكيك عجينة الكنافة عن بعضها مع محاولة تكسير شعيراتها قليلا، حتى تصبح طولها مناسب للصينية التي ستوضع فيها الكنافة.

تسخين السمن قليلا ووضع كمّية منه على عجينة الكنافة فهي تساعد على تفكيك الشعيرات عن بعضها وتفتيحها.

وضع القليل من السمن في الصينية المعدة لصنع الكنافة، ووضع معها رشة بسيطة من بودرة صبغ الطعام ذات اللون البرتقالي.

فرد نصف كمية عجين الكنافة في قاع الصينية مع مراعاة ضغطها جيّدا، بعد تبليل اليد بالماء ومسح بها وجه العجينة.

توزيع حشوة المهلبية على العجينة بالتساوي، ثم توزيع بقية كمية عجينة الكنافة كغطاء وبالتساوي حتى تغطي كل الحشوة.

توزيع باقى السمن على وجه الصينية ووضعها في فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق فقط.

قلب صينية الكنافة في صينية أخرى مماثلة لها بالحجم ومدهونة بقليل من السمن، ثم إعادتها للفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

نصف كيلو كنافة

كوب سمنة

شربات ثقيل

كريمة لباني

مانجو شرائح

كريز حلويات

جيلي مانجو جاهز

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو

تقليب الكنافة المفتتة مع السمنة السايحة، ووضعها في صينية والضغط عليها، ثم وضعها في الفرن حتى تنضج ويحمر لونها.

إسقاء الكنافة بالشربات الثقيل.

خفق الكريمة اللباني حتى يغلظ القوام وفردها على الكنافة.

رص شرائح المانجو والكريز في المنتصف.

دهن الوجه بالجيلي البارد وتقديم الكنافة باردة.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

مقادير الكنافة بالكريمة:

نصف كيلوجرام من عجينة الكنافة الجاهزة.

كوب من السكر المطحون ناعما.

كوب من السمنة الذائبة.

كوبان من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

سكر مطحون ناعم.

فستق حلبي مقطع (للزينة).

خطوات عمل الكنافة بالكريمة

وضع الحليب، والنشا، والسكر البودرة، والفانيلا في وعاء وتحريكه جيّداً بمضرب شبك، حتى يذوب النشا.

وضع الخليط على نار متوسطة الحرارة، وتحريكه بشكلٍ مستمرٍ حتى لا يتشكل تكتلات، وإلى أن يصبح الخليط غليظاً.

رفع القدر عن النار، وترك الخليط حتى يبرد.

وضع الكنافة في وعاء وإضافة السكر، والسمنة، وتقليب الكنافة وفركها بواسطة اليدين بشكل لطيف حتى لا تتكسر الكنافة، وتوزيع السكر والسمن جيداً.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ودهن صينية التحمير بالسمنة الذائبة.

فرد ثلثي كمية عجينة الكنافة في صينية التحمير حتى تغطي القاع والحواف جيّدا.

وضع الكريمة على سطح الكنافة في صينيّة التحمير، وتوزيعها بواسطة ملعقة طعام بهدوء مع مراعاة عدم وصولها إلى الحواف حتى لا تحترق.

وضع الكمية المتبقيّة من الكنافة على الكريمة بهدوء وحذر لمنع تسرب الكريمة إلى حواف الصينية.

وضع صينيّة الكنافة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتى يصبح لونها ذهبيا من القاع والحواف، وتتماسك الكريمة.

تحمير سطح الكنافة إلى أن يصبح ذهبي اللون، ثم إخراج الصينية من الفرن.

سكب القطر على الكنافة وهي ساخنة، وتزيينها بالفستق الحلبي المقطع.