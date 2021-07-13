طريقة عمل البيتزا في المنزل خطوة بخطوة.. زي المطاعم وأحسن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا تصنف ضمن المأكولات الأكثر انتشارا، ويحرص كثير من محبيها على إعدادها بالكثير من الوصفات والطرق المختلفة، حتى يتم تجهيزها على مائدة الطعام حسب رغبة متناوليها، فهناك من يفضلها بالدجاج، وهناك من يحب تناولها باللحوم، وآخرون يفضلون تناولها بالخضروات أو المشروم فقط، ما يدفع محبي تناول البيتزا إلى البحث عن طرق جديدة ومتنوعة لإعدادها، حتى يتم الاستقرار على النوع والطريقة المفضلة والمحببة إليهم.

ورغم أن كثير من الناس يفضلون تناول البيتزا في المطاعم، حيث يتم إعدادها على يد خبراء الطبخ المتخصصين، إلا أن جائحة فيروس كورونا جاءت لتغير عادات وتقاليد الشعوب، وتجبرهم على تناول الطعام الذي تم إعداده في المنزل، تجنبا للإصابة بالفيروس المستجد، ما جعل محبي البيتزا، يبحثون عن طريقة عمل البيتزا بأنواعها المختلفة، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل البيتزا خطوة بخطوة، مثل ما يتم إعدادها في المطاعم المتخصصة في إعدادها، كالتالي:

طريقة عمل البيتزا خطوة بخطوة

طريقة عمل عجينة البيتزا

- يتم وضع الخميرة الفورية مع كمية صغيرة من الماء الدافئ في وعاء كبير.

- يتم تركهم لمدة 5 دقائق حتى تفور.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة السكر والزيت والملح.

- ثم إضافة الطحين وتقلبيهم حتى تصبح عجينة متلاصقة ومتماسكة.

- ثم بعد ذلك يتم وضعِ العجين في إناء مدهون بالزيت، وتغطيته بورق البلاستيك.

- ثم يتم ترك العجين في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تمام الخميرة.

- ثم بعد ذلك يتم تقلبيه جيدا.

- ثم يتم فرد العجين بعد ذلك، ويتم حشوه بما ترغبين.

طريقة تحضير حشو البيتزا

- تسخين الزيت.

- إضافة البصل وتقليبه مع إضافة الملح، والفلفل، والبقدونس، والكزبرة، والطماطم، والأوريجانو، وجبن الكاسات.

- وضعِ قليل من الكاتشب على عجينة البيتزا.

- وضعِ الحشو ثم جبن الموتزاريلا.

- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- وضع البيتزا داخل الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل البيتزا فاطمة أبو حاتي

- ربع كوب يتم إضافة السكر والخميرة.

- يتم إضافة الدقيق والبيكينج بودر والملح الزبادي والمايونيز.

- يتم فرد العجين بسمك نص سنتي أو أقل.

- فرد القليل من الجبن على عجينة البيتزا ثم وضع الحشو.

- فرد الخضار والزيتون على وجه البيتزا.

- يتم وضع البيتزا في أرضية الفرن، وتشغيل الشواية.

- اتركيها حتى تمام النضج.

طريقة عمل البيتزا نجلاء الشرشابي

- يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر واللبن البودرة.

- يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط.

- تترك العجينة لتتخمر ثم يتم فردها.

- يوضع على النار عصير الطماطم لعمل الصوص مع الثوم والزعتر والزيت والملح والفلفل الأسود حتى يتسبك.

- يوضع الصوص على نصف العجينة مع شرائح الدجاج المسلوقة والفلفل.

- يضاف الزيتون والجبنة الرومى والموتزاريلا.

- توضع في الفرن حتى النضج.

طريقة عمل البيتزا في البيت

يحرص كثير من محبي البيتزا على البحث عن طريقة عمل البيتزا، حتى يتم إعدادها في المنزل، بدلا من شراءها من المطاعم الأخرى ومحلات الطعام في الخارج، وقدمت «هن» في هذا التقرير طريقة عمل البيزا في المنزل، وفق وصفات خبراء الطبخ وأفضل الشيفات.