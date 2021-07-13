الامارات | علامات تحذيرية تنذر بإصابة الطفل بالسرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية تنذر بإصابة الطفل بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 يوليو 2021

كشفت الجمعية الألمانية لعلاج السرطان عن بعض العلامات التي تنذر بإصابة الطفل بالسرطان، واكدت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء الفحوصات اللازمة وبدء العلاج في الوقت المناسب في حال التحقق من الإصابة بأحد الأمراض السرطانية، علما بأنه كلما تم تشخيص السرطان مبكرا، زادت فرص العلاج.

يُشار إلى أن أسباب الإصابة بالسرطان لدى الأطفال تتمثل في العوامل الوراثية والعوامل البيئية مثل تلوث الهواء، علما بأن أكثر الأمراض السرطانية شيوعا لدى الأطفال هي سرطان الدم "اللوكيميا" وأورام المخ والنخاع الشوكي.

من العلامات التي أشارت إليها الجمعية: فقدان الوزن غير المبرر، شحوب الوجه، الخمول والتعب المستمر وضعف التركيز، الحمى المستمرة وغير المبررة، الآلام المستمرة بالأطراف والمفاصل بلا سبب واضح،البقع الزرقاء المتكررة، بريق أبيض في العين، الانتفاخ غير الطبيعي للبطن، نوبات العرق الليلية

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