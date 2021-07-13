فيروس كورونا: ما الفرق بين متغيرات دلتا ودلتا بلس ولامدا وكابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ نشأة كورونا، تحور الفيروس عدة مرات، كل تكاثر يثير أسئلة جديدة بخصوص شدة الفيروس ومدى العدوى، كان نوع دلتا من الفيروس التاجي، الذي ظهر في الهند، أكثر عدوى من الفيروس الأصلي وكان مسؤولاً بشكل أساسي عن الموجة الثانية في البلاد، تم تحورها أيضًا لتشكيل متغير دلتا بلس، الذي تم وصفه بأنه "متغير مثير للقلق".

إلى جانب ذلك، هناك متغيرات أخرى شديدة العدوى مثل لامدا وكابا التي رفعت التنبيهات الحمراء، في هذا التقرير نلقي نظرة على كيفية اختلاف هذه المتغيرات عن بعضها البعض، وفقا لموقع timesofindia.

متغير دلتا

متغير دلتا أو B.1.617.2 هو سلالة فرعية من فيروس B.1.617 ، الذي تم اكتشافه في الهند في وقت سابق من هذا العام، تشير الدراسات إلى أن هذا الفيروس المتحور أكثر قابلية للانتقال، صنفته منظمة الصحة العالمية (WHO) على أنه متغير مثير للقلق (VOC).

هذا الفيروس المتغير لديه قابلية انتقال عالية بشكل كبير وقد تسبب في تفشي المرض في العديد من البلدان الأخرى، إلى جانب ذلك، فإنه يسبب أيضًا أعراضًا أكثر حدة من السلالة الأصلية للفيروس، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن اللقاحات المتاحة لعلاج كوفيد أقل فعالية بثماني مرات ضد هذا البديل، كما تم الإبلاغ عن حالات متغير دلتا في المملكة المتحدة وفلسطين المحتلة.

متغير دلتا بلس

متغير دلتا بلس هو التقسيم الفرعي لمتغير دلتا الذي نشأ في الهند، تم العثور عليه لأول مرة في ولاية ماهاراشترا وكان مسؤولاً عن غالبية إصابات COVID.

يُشتبه في إطلاق الموجة الثالثة من كورونا في الولاية الغربية حيث يمكن أن يؤدي الفيروس الطافر أيضًا إلى أعراض شديدة ودخول المستشفى.

بصرف النظر عن الأعراض الأولية، يمكن أن يسبب متغير دلتا بلس آلامًا في المعدة وغثيانًا وفقدان الشهية والقيء،ىتشمل آثاره طويلة المدى آلام المفاصل وضعف السمع.

تم العثور على متغير Delta plus في تسعة بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم، تم الإبلاغ عن حالات متغير دلتا بلس في المملكة المتحدة والبرتغال وسويسرا وبولندا واليابان ونيبال والصين والهند وروسيا.

متغير كابا

تم اكتشاف متغير كابا، المعروف أيضًا باسم B.1.167.1، لأول مرة في الهند في أكتوبر 2020، إنها سلالة مزدوجة متحولة من فيروس كورونا لأنها تتكون من نوعين فيروسيين - طفرة E484Q وطفرة L452R.

تتطابق طفرة E484Q مع طفرة E484K التي تم تحديدها في المتغيرات البرازيلية والجنوب أفريقية المثيرة للقلق، في حين أن طفرة L452R ، التي نشأت في كاليفورنيا، تتجنب الدفاعات الطبيعية لجهاز المناعة لدينا، نظرًا لطبيعتها المعقدة، فقد حددتها منظمة الصحة العالمية على أنها "متغير مثير للقلق"، تشير الأبحاث إلى أن الجسم المضاد لمتغير كابا لديه قدرات معادلة وقد يقلل من فعالية كل من اللقاحات والمناعة الناتجة عن العدوى الطبيعية، قد يؤدي أيضًا إلى أعراض متنوعة مثل الطفح الجلدي والحمى الشديدة وسيلان الأنف والعيون الدامعة.

متغير لامدا

كما وصفت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي متغير لامدا بأنه "متغير مثير لللاهتمام"، نشأ هذا المتغير في بيرو، وقد تم اكتشافه في أكثر من 30 دولة في الأسابيع الأربعة الماضية، في الغالب في أمريكا الجنوبية.

يتكون من تغييرات كبيرة في المتغيرات مثل L452Q و F490S ، مما يجعل هذا البديل أكثر إثارة للقلق، نظرًا لأنه تم اكتشاف متغير لامدا مؤخرًا، فلا يوجد دليل على ما إذا كان يمكن أن يسبب عدوى أكثر خطورة من الطفرات الأخرى أو إذا كان يستجيب للعلاجات.