10 أضرار تحدث لجسمك إذا توقفت عن الماء نهائيا لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الماء من السوائل المهمة والضرورية لجسم الإنسان، إذ يساعد على عمل وظائف الجسم بصورة جيدة، ولكن ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الماء نهائيا لمدة شهر؟ هذا ما يكشفه موقع "eatthis".

1 -تنخفض طاقتك:

يجب أن تتناول الكثير من الماء خلال اليوم للبقاء رطبًا، وفي الواقع، حتى الجفاف الطفيف يمكن أن يستنزف مستويات الطاقة لديك بشكل كبير.

2- فقدان التركيز:

تعتمد قدرات ووظائف دماغك على الماء بشكل خطير، حتى الجفاف الطفيف يضعف قدراته، مما يجعل أي شيء صعبًا يمثل تحديًا، ووجدت دراسة في مجلة Nutrients أن تناول الماء يمكن أن يمنع تدهور الذاكرة والانتباه.

4- يزداد خطر إصابتك بالسكتة الدماغية:

لا يمكن للجفاف أن يجعلك تستغرق وقتًا أطول للتعافي من السكتة الدماغية فحسب، بل يمكن أن يزيد الأمر سوءًا.

5- تصبح أكثر غرابة:

شعور غريب الأطوار؟ قد يكون التخلي عن الماء هو أسوأ شيء يمكن أن تفعله، وأخضعت دراستان من جامعة كونيتيكت الرجال والنساء لسلسلة من الاختبارات المعرفية ووجدتا أنه حتى التعرض للجفاف البسيط يؤثر على مزاجهم ويسبب التعب والصداع.

6- عرقلة خطة فقدان الوزن:

يمكن أن يؤدي استبعاد الماء من نظامك الغذائي إلى عرقلة خطط إنقاص الوزن بشكل خطير، والتي أثبتتها دراسة من مجلة The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism، ويقدر الباحثون أن زيادة تناول الماء بمقدار 1.5 لتر في اليوم (حوالي ستة أكواب) من شأنه أن يحرق 17400 سعرة حرارية إضافية على مدار العام.

7- تسوء بشرتك:

يساعد الماء على ترطيب بشرتك، لذلك يجب أن تكون قادرًا على تخيل ما سيفعله الجفاف عندما لا تتناول كمية كافية من الماء، حيث يبدأ الكولاجين في التصدع والالتصاق معًا، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكبر، لذا عندما نتوقف عن تناول الماء تسوء بشرتك.

8- الكليتان تعمل بشكل سيئ:

لكي تعمل الكليتان بشكل صحيح، فأنت بحاجة إلى الماء لتخفيف الدم، لأنه بدون تناول كمية كافية من الماء، يتعين على كليتيك العمل لوقت إضافي لتصفية الدم، ويمكن أن يؤدي الجفاف الشديد أيضًا إلى الفشل أو ما هو أسوأ من حصوات الكلى.

10- سوء حالة القلب:

عندما تصاب بالجفاف، يتعين على قلبك أن يعمل بجد أكبر للحفاظ على تدفق الدم، وإذا كنت تعاني من الجفاف بدرجة كافية وكان قلبك لا يقوم بهذه المهمة، فقد يؤدي عدم كفاية تدفق الدم إلى عقلك إلى الإغماء.