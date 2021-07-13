أفكار لتنسيق ملابس عيد الأضحى 2021 من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:47 مساءً - إذا كنتِ لا ترغبين في اعتماد الملابس المعتادة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2021 ، رصدنا لكِ مجموعة مختلفة من الموديلات الأنيقة والرائجة من وحي النجمات لكي تنتقي الموديل الأنسب والأقرب لكِ الذي سوف تختارينه من كل نجمة ، لكي تتألقي بأحدث الإطلالات في موسم الأعياد والمناسبات ومن أبرزهم نانسي عجرم ودرة زروق .

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أفكار لتنسيق ملابس عيد الأضحى ٢٠٢١ من وحي النجمات لتستوحىِ منهن إطلالتكِ المميزة بمناسبة العيد .

أفكار لتنسيق ملابس عيد الأضحى من وحي النجمات



نانسي عجرم بإطلالة أنيقة مناسبة لعيد الأضحى 2021

نانسي عجرم بإطلالة ناعمة مناسبة لعيد الأضحى -الصورة من حسابها على انستغرام





تألقت النجمة نانسي عجرم في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على انستغرام ، حيث اعتمدت قميصاً من الساتان الأبيض برقبة دائرية وبأكمام نصفية ، ونسقت معه سروال جذاب بخصر عالي من القماش وبكسرات خفيفة من الأمام وجاء السروال بقطعة إضافية عند الخصر وصُمم بأسلوب طويل باللون البُني الفاتح .

واعتمدت نانسي عجرم مع هذه الإطلالة إكسسوارات من الذهب الوردي بسلسلة طويلة وقصيرة وأقراط متدلية راقية ، مع حقيبة كتف باللون الأحمر القاني و بسلسلة طويلة من الذهب الأصفر واختارت مكياج النيود وتسريحة الشعر المموجّ لكي يتناسب مع إطلالتها الناعمة .

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درة زروق بإطلالة مُنعشة مناسبة لعيد الأضحى 2021

درة زروق بإطلالة مُنعشة مناسبة لعيد الأضحى -الصورة من حسابها على انستغرام

تُفضل النجمة درة زروق دائماً اعتماد التنانير والفساتين الطويلة خاصة إذا كانت مُطبعة أو منقوشة ، وفي هذه الإطلالة اختارت درة قميصاً من القماش باللون الأبيض بأكمام طويلة وجيوب أمامية مع ثلاث أزرار باللون الأبيض ونسقت معه تنورة طويلة من الساتان مُطبعة بخطوط عريضة بثلاثة ألوان الأزرق الباستيل والأبيض والبُني الداكن وجاءت التنورة بشق أمامي كبير يكشف أحد الساقين .

وارتدت درة زروق مع هذه الإطلالة نظارة شمسية كبيرة بعدسات باللون الأسود مع إكسسوارات من الذهب الأصفر بمجموعة سلاسل موضة التكديس واعتمدت أحمر الشفاه الجريء لكي يبرز أنوثتها وأناقتها .

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ستيفاني صليبا بإطلالة راقية مناسبة لعيد الأضحى 2021

ستيفاني صليبا بإطلالة راقية مناسبة لعيد الأضحى -الصورة من حسابها على انستغرام





ظهرت ستيفاني صليبا من خلال إحدى جلساتها التصويرية في إطلالة نهارية أنيقة حيث ارتدت تنورة طويلة من الساتان باللون الزهري وجاءت بشق جانبي كبير يكشف أحد الساقين واعتمدت بلوزة راقية مضلّعة بدون أكمام باللون الباذنجاني ، ولكي تبرز الإطلالة نسقت حزام طويل من القماش المضلع و العريض باللون البيج .

واختارت ستيفاني صليبا لكي تعطي الإطلالة لمسة حيوية المكياج الترابي وسرحت شعرها بطريقة متموجة .

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نوال الزغبي بإطلالة جذابة مناسبة لعيد الأضحى 2021

نوال الزغبي بإطلالة جذابة مناسبة لعيد الأضحى -الصورة من حسابها على انستغرام

لقد أحببنا هذه الإطلالة للنجمة نوال الزغبي حيث نسقت تنورة طويلة من الحرير ومُطبعة باللونين الأسود ولون الفهد وهو من أحدث صيحات الموضة الرائجة خلال هذا الموسم من التنانير وجاءت بقصّة كلاسيكية عصرية ،

واعتمدت معها توب مصمم من الساتان باللون الأسود ، بالاضافة إلى حزام عريض مزيّن بالأحجار الكريمة الملونة .

وتزيّنت نوال الزغبي بقلادة فاخرة من الذهب الأبيض المرصع بالماس وأقراط طويلة فضية ، مع ساعة ثمينة ذات مينا كبير وقد انتعلت صندل مصُمم من السيور الملتفة بالكامل حول القدمين ويصل إلى الساقين باللون البيج مع المكياج بدرجات اللون البُني والنيود وصففت شعرها بطريقة التمويج العصرية .

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