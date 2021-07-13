موديلات توبات متنوّعة لمشاوير الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:47 مساءً - التوبات لمشاوير الصيف قطعة ملابس أساسية تحت الجاكيت، أو حتى بمفردها مع التنانير والبنطلونات، حسب الشكل النهائي الذي تحدّده كل سيدة لملابسها، ولذلك لا غنى عن عدة قطع مختلفة ومتنوّعة منها، خاصة في فصل الصيف.

باتشيفا Batsheva

إطلالات لازمة

بالتأكيد الجميع يعلم كيف يمكن للطقس الحار في البلاد العربية أن يكون قاسياً، ويظهر هذا حتى على الملابس، التعرّق الظاهر في البلوزات الحريرية، والخامات التي تشعر السيدة بالاختناق، وبالتأكيد لا تودّ السيدة الظهور كل يوم بنفس التيشيرت والدنيم، إلى جانب اختيار الإطلالات اللازمة للعمل والمشاوير الرسمية، لذا لا بدّ من إيجاد البديل، والتفكير في أفضل الطرق لتنسيق الملابس بأناقة بشكل يناسب هذا الطقس، كيف يمكن ارتداء التوب القطنية المريحة والخفيفة لتصبح مناسبة لوقت العمل والعشاء، وتنسيق السروال القطني الملوّن معها بشكل جيد يجعلها قطعة لا غنى في كل المناسبات.

خلال فصل الصيف، ومع الحرارة المرتفعة، لا بدّ أن تبحث السيدة عن أحدث صيحات الموضة وأكثرها رواجاً لتوبات الصيف القطنية؛ حتى تعتمدها لهذا الموسم، سواء كانت بأكمام عريضة أومنفوخة؛ لمواكبة الموضة من خلالها.

بالمان Balmain



ألوان التوبات الأكثر رواجاً لهذا الموسم تتنوّع بين الأبيض، الأزرق، الأسود، والوردي.. ولعل تلك المخططة، سواء بخطوط طولية أو عرضية، هي الأكثر شهرة على الإطلاق، بالإضافة إلى الأكمام العريضة والمنفوخة هي أكثر ما يميّز توبات صيف 2021، ولهذه الأكمام تفصيل عصري أنثوي راقٍ؛ يبرز جمال السيدة بكل بساطة وبطريقة مميّزة جداً.

أغنيس Agnes

تنسيق الملابس

التوبات القطنية أسفل الفستان، لِمَ لا ترتدي السيدة الفستان المنسدل بالحمالات الرفيعة، سواء كان قصيراً أو طويلاً، وأسفله توب قطنية قصيرة الكمّين؟! إنها طريقة جميلة في تنسيق الملابس، تمنحها ستايل كاجوال لطيفاً وتناسب المشاوير النهارية المختلفة، كما يمكنها اللجوء إلى ارتداء البليزر مع الجينز والتوب القطنية؛ لإطلالة ساحرة تلفت الأنطار في جميع الأوقات، خاصة إذا كانت البليزر الخفيفة مع الجينز مثالية للعمل والمشاوير الرسمية، على أن ترتدي السيدة أسفلها توب خفيفة قطنية تمتصّ العرق ولا تُشعرها بالحرارة، يمكنها أيضاً ارتداء البليزر مع الشورت، أو التنورة القصيرة من الدنيم.

إن كانت السيدة محجّبة وملتزمة بإخفاء كامل جسمها، يجب أن تختار خامات تمتصّ العرق ولا تشعرها بالحرارة؛ مثل القطن للتوبات بتصاميم خفيفة وملوّنة، إنها مريحة جداً ومناسبة للصيف.

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ايمونز Aimoms

كما بإمكان السيدة أن ترتدي التنورة المتوسطة الطول، ويمكن اختيارها بطبعات زاهية ملوّنة ومنعشة، بالخصر العالي مع التوب البسيطة، يمكن ارتداؤها مع مختلف أنواع الأحذية الصيفية، إنها إطلالة أنثوية تصلح للمواعيد العاطفية، وكذلك للمشاوير مع الأصدقاء.

البرتا فيرريتي Alberta Ferretti



أما التوب المبتكرة، إن كانت السيدة تحب ارتداء سراويل الدنيم، يجب تنسيقها مع توبات مبتكرة، مثل التوبات المنسدلة الكتفين، أو تلك من الدانتيل المخرّم أو الحرير، أو مع الكمّين المنتفخين والمزيّنين بالكشكش؛ لإطلالة ناعمة لا مثيل لها.

انجل سشليسر Angel Schlesser

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