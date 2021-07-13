مهرجان كان في يومه السابع: بنات النجمات يتفوّقن على أمهاتهن في الأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:47 مساءً - سجَّل اليوم السابع من مهرجان كان الدولي بدورته السينمائية الرابعة والسبعين أجمل إطلالات للنجمات وبناتهن على السجادة الحمراء، واعتبرنا الإطلالة الأبرز من نصيب تيلدا سوينتن التي أحضرت ابنتها فيما خطفت ابنة النجم جود لو الأنظار وهي التي تألقت بشعرها البلاتيني القصير وبفستان حالم أبيض.



كيف كانت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان كان؟





آنا كليفلاند ارتدت النجمة فستاناً رائعاً يزدان بالخيوط الذهبية وهو من تصميم ألبيرتا فيريتي وينتمي الى مجموعة خريف 2021 ويتميز بالتطريز بالأحجار والزخرفات المعدنية.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني

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تيلدا سوينتون التي أطلت في افتتاح فيلمها French distpatched مع النجم بينيسيو دل تورو بزي رائع من اللونين الفوشيا والبرتقالي من توقيع هايدر أكيرمان Haider Ackermann وهما اللونان الرائجان في هذا العام وارتدت قفازين ذهبيين وحذاء باللون الفوشيا.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني

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نتاشا بولي بدت متألقة بفستان بنفسجي مزدان بالغيبور والتطريز المنفذ بتقنية ثلاثية البعد وهو من تصميم دار فالنتينو Valentino، وقد نسقت معه صندلاً بنفسجياً عالياً.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني

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النجمة لين خودري تألقت بزي راقٍ من شانيل مجموعة ما قبل خريف 2021، ويتألف من تنورة من الموسلين الأسود وبلوزة بيضاء قصيرة مزدان بحزام مطرز باللؤلؤ عند الخصر. وقد اكتفت بتسريحة شعر بسيطة.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني



كات غراهام ارتدت فستاناً من الكريب الحريري المزدان بياقة جريئة على شكل سبعة وبتنورة منسدلة بيضاء وهو من تصميم دار boss.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني



أونور سوينتون بايرن وهي ابنة تيلدا سوينتون التي تألقت بفستان من الباستيل الأزرق الميتاليكي تحت قميص أبيض من تصميم غوتشي لمجموعة خريف 2021. وقد سرحت شعرها بشينيون عال. وقد اعتبر البعض ان الفستان جذاب ولكنه لا يصلح للسجادة الحمراء التي اعتلتها النجمة.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني

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أيريس لو وهي ابنة النجمين سادي فروست وجود لو فتألقت بفستان أبيض راق من كريستيان ديور وبشعرها اللبلاتيني القصير اللافت. كما تزينت بمجوهرات ماسية من دار بولغاري.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني



ماغي غلينهال ارتدت زياً باللونين الأبيض والأسود من شانيل يتألف من تنورة من التول الأسود الواسع والطويل مع سترة قصيرة من الكريب الحريري.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني



النجم سبايك لي وزوجته تونيا لويس لي فتألقا بزيين من لويس فويتون. وظهرت تونيا بفستان بنفسجي مطبع يزدان بفتحة جريئة من الأمام وبعقدة أنثوية من الساتان الأسود.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني

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