محمد فرج يعلن انفصاله عن خطيبته نوران ناصر بكلمة واحدة: كتبها وسكت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارها اليوتيوبر الشهير محمد فرج، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد مشاركته إحدى القصص القصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أعلن خلالها، أنه انفصل عن خطيبته نوران ناصر، بكلمة «single»، دون إبداء أي تفاصيل، ليتصدر عقب إعلانه الانفصال عن خطيبته، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل إعلان اليوتيوبر الشهير محمد فرج، انفصاله عن خطيبته نوران ناصر، بعد نشره كلمة «single» عبر حسابه الرسمي، والقصة الكاملة لخطوبتهما، في السطور التالية.

تفاصيل انفصال محمد فرج عن نوران ناصر

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر اليوتيوبر الشهير محمد فرج وخطيبته نوران ناصر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لعبارة single عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليعلن بذلك فسخ خطوبته والتي استمرت لمده 4 شهور.

تفاصيل خطوبة محمد فرج ونوران ناصر

منذ ما يقرب من 4 شهور، أعلن اليوتيوبر الشهير محمد فرج، خطوبته على نوران ناصر، وأثار حفل خطوبتهما إعجاب الكثيرين من متابعيه على السوشيال ميديا، إذ حضر الحفل كثير من الشخصيات المهمة، كالفنانين ومشاهير السوشيال ميديا.

وحرص محمد فرج، على نشر صور خطوبته على نوران ناصر، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقا بها الكثير من عبارات التغزل بها، التي كان أبرزها: «أحسن قرار خدته في حياتي.. فخور دايما اني اختارتك»، لترد عليه خطيبته قائله «محظوظة بيك.. ربنا يخليك ليا يا حبيبي.. بحبك أوي».

وعن محمد فرج، فهو يوتيوبر شهير، بدأ بنشر فيديوهاته الكوميدية، التي كانت لا تزيد مدتها الزمنية عن 15 دقيقة، ثم بعد ذلك حرص على تكوين صداقات وعلاقات مع أصحاب الصفحات المشهورة، وإقناعهم بتصوير فيديوهات ثنائية معا، ما جعله يحصد عدد كبير من المتابعين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصل عددها إلى 3 ملايين متابع.