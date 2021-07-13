الامارات | الأردن: ابتلع ابنه نصف دينار فأجبر زوجته على ابتلاع 10 دنانير عقاباً لها

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: ابتلع ابنه نصف دينار فأجبر زوجته على ابتلاع 10 دنانير عقاباً لها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقدم مواطن اردني في محافظة الزرقاء على إجبار زوجته على ابتلاع 10 دنانير عقابا لها بعد ان ابتلع طفله نصف دينار.

وحسب موقع "المقابلين نيوز" قالت السيدة عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "طلبت الطلاق وحصلت عليه بعد ان اجبرني زوجي على أكل 10 دنانير مقطعة ومخلوطة بالزبادي ليساعد على عملية بلعها لان ابني غافلني ووضع في فمه نصف دينار وتم استخراجه من قبل الطبيب وهو بخير، الا ان والده لم يكتفي بذلك بل ظلمني وعرض حياتي للخطر".

وتابعت"نصيحة مني لكل متزوجة لا تخضعي لذل الزوج واهانته وتذكري انك ملكة عند والديك واميرة بين اشقائك".

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