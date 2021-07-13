فاجعة في مستشفى خاص.. «عفاف» ماتت بعد عملية جراحية: «الدكتور طلع سباك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

لم يتوقع أبناء «عفاف عبد الحميد أحمد» السيدة البالغة من العمر 63 عامًا، والمقيمة بالقاهرة، أن تدخل غرفة العمليات بعد بحثهم عن توفير مكان يقدم لها رعاية أفضل بأحد المستشفيات الخاصة ليتفاجأوا بتوصية طبيب بخضوعها للجراحة، زاعمًا أن الأورام أتلفت قولونها رغم أن التقرير الطبي الخاص بمستشفى عين شمس لم يثبت ذلك.

في نهاية مارس من العام الجاري دخلت عفاف مستشفى «عين شمس التخصصي» مصابة بتسمم حاد، وبعد خضوعها للكشف الطبي والتحاليل تبين أنها تعاني من قرحة فراش وهبوط بالدورة الدموية اختارت أسرتها أن تتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة وبعد دخولها الطوارئ طلب الطبيب ويدعى«ش.م» دخولها جراحة عاجلة لإزالة أورام القولون.

ويروي علاء، شقيق الضحية، تفاصيل الواقعة قائلا: «شقيقتي كانت مريضة بالقولون وذهبت صحبة ابنتها إلى أحد المستشفيات بمنطقة الخصوص وعقب دخولها الطوارئ طلب منها عمل بعض التحاليل والفحوصات الطبية لتتفاجئ بأن أحد الأطباء بالمستشفى كتب تقريرًا يفيد بأنها في حاجة إلى تدخل جراحي عاجل في خلال 24 ساعة».

ويضيف خلال حديثه لـ«هن»: «كان التقرير يفيد بأنها مصابة بأورام في القولون بحسب الطبيب، وفي هذه اللحظة كان الحديث بين نجلها وبين هذا الطبيب عن تكلفة العملية وهو مبلغ 40 ألف جنيه ولم يكن بحوزة أولاد شقيقتي في هذا الوقت المبلغ بسبب أنهم تفاجأوا بطلب خضوعها لجراحة عاجلة».

لكن نجل عفاف طلب من الطبيب أن ينتظر تدبير مبلغ العملية لساعات لكنه لم يوافقه وسأله ما هو عمله؟ وأجابه أنه عامل في أحد مصانع الملابس الجاهزة بالقاهرة، انتهى الأمر بأن الطبيب حصل على المبلغ وبالفعل خضعت لعملية جراحية وقتها وفقًا لشقيقها.

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وأضاف شقيق السيدة: «بعد ساعات من دخولها غرفة العمليات خرجت وهي في حالة صحية خطرة للغاية فبدأت من هنا تنكشف رائحة الخداع بعدما طلب الطبيب والعاملون بالمستشفى مبالغ مالية بجانب المماطلات بعدم خروجها منه».

وواصل علاء: «تفاجئنا بطلبهم دخولها عملية أخرى ومبلغ مالي آخر واتضح في النهاية أن من أجرى العملية «سباك» منتحل صفة طبيب، وحررنا محضرًا في قسم الخصوص برقم 2780 لسنة 2021 بقسم الخصوص وبعد أيام من خروجها من المستشفى وافتها المنية».

ومن جانبه، صرح «ح. أ»، مدير مستشفى الحياة التخصصي بالخصوص خلال حديثه لـ«هن»، بأنه لا يفضل التعليق على الأمر في وسائل الإعلام نظرًا لأن القضية تحوَّلت إلى الجهات القضائية منذ فترة ولم يفيد بتأكيد أو نفي الواقعة خلال تواصلنا معه.