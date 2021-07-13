انتبه.. 8 أشياء نستخدمها يوميا قد تسبب حرائق إذا لم نتعامل معها بحرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

المنزل من أكثر الأماكن التي نشعر فيه جميعًا بالأمان، ولكن الحقيقة هي أنه يمكننا أن نجد خطرًا خفيًا لا نتوقعه، لذا من المهم معرفة المنتجات أو الأشياء التي تميل إلى الاحتراق لمنع حدوث ذلك.

واستعرض موقع "brightside"، أبرز الأشياء التي نستخدمها يوميا يمكن أن تسبب حرائق إذا لم نتعامل معها بحرص، فيما يلي:

- طلاء الأظافر ومزيلها

يحتوي طلاء الأظافر ومزيل المونيكر، على كحول الأيزوبروبيل وأسيتات الإيثيل في تركيبتهما، وكلاهما قابل للاشتعال، لذا يوصى بتخزين هذه المنتجات في مكان بارد ومظلم بدرجة حرارة ثابتة.

- الطهي على موقد متسخ

من المهم جدًا الحفاظ على الموقد نظيفًا، حيث يمكن أن تشتعل النيران في الزيت القديم والشحوم والأوساخ في غضون ثوانٍ، وفي الواقع، كان هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع حرائق المنازل.

- الكمبيوتر المحمول والشاحن والبطارية والكابلات الخاصة به

نحن نعلم أن ترك جهاز الكمبيوتر المحمول يشحن طوال الليل هو عادة شائعة، ولكنه أيضًا خطير جدًا، عندما تكون البطاريات مشحونة بشكل زائد أو مبللة أو تالفة، يمكن أن تشكل خطر حريق، وتركها موصولة بالكهرباء لساعات طويلة قد يزيد من المشكلة.

- النفتالين في الخزانة

غالبًا ما تُصنع كرات النفتالين من النفثالين من ثنائي كلورو بنزين، وكلاهما يتمتع بمعدل عالي من القابلية للاشتعال، بالإضافة إلى ذلك يرتبط التعرض لكرات العث بفقر الدم والعمى ، كما أنها مسببة للسرطان، ويمكن استخدام بديل جيد هو استخدام خشب الأرز الأحمر.

- عبوات البخاخات في منتجات التجميل والمطبخ

غالبًا ما تستخدم عبوات رش البخاخات لمزيلات العرق وبخاخات الطهي ومواد التنظيف، وقد تمتلئ بغاز الهيدروكربون المضغوط، لذلك لا يجب أبدًا تخزين هذه العبوات بالقرب من النار أو الأماكن الساخنة.

- كرات بينج بونج تتعرض للحرارة العالية

على الرغم من أن المادة الرسمية لكرات بينج بونج قد تغيرت من السليلويد إلى البلاستيك قبل بضع سنوات، فقد لا تزال تجد كرة قديمة مصنوعة من السليلويد هنا وهناك، وهذه المادة شديدة الاشتعال ، لذا كن حذرًا عند لعب كرة الطاولة تحت أشعة الشمس الحارقة، وتأكد من تخزينها في مكان بارد.

- غرفة غسيل مليئة بالمنتجات

معظم المنظفات المنزلية ليست سامة فحسب، بل يمكنها أيضًا إشعال النار، لذا من المهم الانتباه إلى ملصقاتها وعدم استخدام النار بالقرب منها، لذلك من الأفضل استبدالها ببدائل طبيعية طريقة جيدة للحفاظ على منزلك آمنًا.

- معقم اليدين بالكحول

لا يهم إذا كان لديك شكل سائل أو هلامي من معقم اليدين، فكل نوع قابل للاشتعال بشدة، وكلاهما يتكون من الكحول الإيثيلي الذي يمكن أن يتسبب في حدوث اشتعال بسهولة، لذلك لا يجب استخدام معقم اليدين ثم الذهاب للطهي.