تعاني من الأرق؟.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كثيرون يعانون من الأرق، حيث يتقلب المرء في فراشه يمينا ويسارا طوال الليل دون أن يغمض له جفن.

وتؤثر قلة النوم على الكثير منا، إذ إن ثماني ساعات كاملة من النوم ضرورية لصحتك وإنتاجيتك.

ويقول الخبراء إن ما تأكله أو تشربه قبل النوم يمكن أن يؤثر على نوعية نومك.

ويعلم الجميع أنه لا ينبغي تناول الكافيين قبل النوم، والآن يوصي الخبراء ليس فقط بالتخلي عن القهوة قبل النوم، ولكن أيضًا تحسين النوم عن طريق شرب عصير الكرز، حسب ما نقلت سبوتنيك.

وفقًا لخبراء النوم في شركة MattressNextDay، فإن شرب عصير الكرز قبل النوم يمكن أن يسرع نومك بمقدار 1.5 ساعة أو أكثر في الليلة. يشيرون إلى العديد من الدراسات التي تظهر أن شرب عصير الكرز يمكن أن يساعد في معايرة إيقاع الساعة البيولوجية، والمعروفة أيضًا باسم ساعة الجسم الداخلية، لتحسين النوم. يساعد عصير الكرز على زيادة إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون مهم للنوم.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون عصير الكرز قبل النوم يزيدون نومهم بمعدل 84 دقيقة.

وفقا للدكتور إي كارانرا، فإن الأسطورة القائلة بأن تناول الجبن قبل النوم يسبب الكوابيس قد تكون حكاية قديمة. يوصي بتناول الجبن قبل النوم لمساعدتك على النوم بشكل أفضل. وأضاف أن الجبن يحتوي على مادة التربتوفان التي يستخدمها المخ لصنع الميلاتونين الذي يساعد على النوم. يحتوي الجبن على نسبة عالية من الكالسيوم، مما يقلل من التوتر ويساعد على استقرار الجهاز العصبي، وكلاهما يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.