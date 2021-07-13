جورجيو أرماني يقدم مجموعته الجديدة للشتاء والخريف في أسبوع أزياء باريس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قدم مصمم الأزياء الإيطالي، جورجيو أرماني مجموعته الجديدة «Armani Prive» للشتاء والخريف المقبلين في الخياطة الرفيعة أو «الهوت كوتير» في العاصمة الفرنسية «باريس» ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وحول أرماني، الرموز والأنماط والألوان إلى مسار تعبيري جديد ينأى بنفسه بعيداً عن مسار الزمن في هذا العرض الذي أقيم في المبنى التاريخي الذي يضم السفارة الإيطالية في باريس.

تداخل الساتان مع الحرير والخيوط المعدنية الناعمة في مجموعة مرحة زاهية الألوان

وتميزت مجموعة مرحة زاهية الألوان وحرفية الحياكة، بتداخل الساتان مع الحرير والخيوط المعدنية الناعمة، كما بدت فساتين السهرة الطويلة عائمة، والبلوزات الرقيقة تمايلت على منصة العرض، أما التنانير الطويلة والقصيرة والكورسيه والسترات فبدت مفعمة بسحر من الأناقة المبهرة.

وكشف أسلوب أرماني للأزياء واستعماله أقمشة «pinstripes» الرجالية المقلمة، عن تحول أنثوي مثير للدهشة، حيث تتلألأ التطاريز، والفساتين كأنها أزهار عملاقة، يدعمها هيكل خفيف الوزن، كما لو أنها في حديقة ساحرة.

وأوضحت «العربية»، أن ألوان الهوت كوتير لدار أرماني هذه المرة فتأرجحت بين الأخضر «JADE GREEN» والبنفسجي «MAUVE» والأزرق الناعم «CORNFLOWER BLUE» والأردواز «SLATE» والأزرق النيلي «INDIGO»، ومجموعة من الألوان الورديّة بدءاً من ألوان أحمر الخدود والبودرة وصولاً إلى اللون الأحمر الرّماني.

أما في الاكسسوارات، فشوهدت أحذية الـ«SOCK-BOOTS» الفريدة بلونها الحيادي نيود والمرصعة بالكريستال، وأحذية أخرى منخفضة وطويلة، وأحذية الـ«BALLET» من القماش، وكذلك أحذية «PUMPS» ذات الكعوب الرفيعة، إلى جانب حقيبة يد صغيرة «CLUTCHE» مغطاة بالحجارة، وأخرى مصنوعة من الريش.