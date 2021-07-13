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الامارات | علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم..لاتهملها

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متابعة- الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم..لاتهملها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق على ارتفاع ضغط الدم المستمر لقب"القاتل الصامت". ولذلك يحرص العلماء والاطباء على تقديم معلومات مستمرة عن اعراض تحذيرية، وعلامات علينا عدم اهمالها، ونقلت "روسيا اليوم" عن "مايو كلينك" علامات تحذيرية مثل الشعور بالغثيان والقلق، رغم عدم وجود سبب للشعور بعدم الارتياح، ومن هذه العللامات ألم شديد في الصدر، صداع شديد يصاحبه ارتباك وتشوش الرؤية، الغثيان والقيء،القلق الشديد، ضيق في التنفس،

وحذرت الدراسة من انه في بعض الحالات قد تعني حالة ارتفاع ضغط الدم أنك تعاني حاليا من سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو تعاني من قصور كلوي أو قلبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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