الامارات | علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم..لاتهملها

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم..لاتهملها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق على ارتفاع ضغط الدم المستمر لقب"القاتل الصامت". ولذلك يحرص العلماء والاطباء على تقديم معلومات مستمرة عن اعراض تحذيرية، وعلامات علينا عدم اهمالها، ونقلت "روسيا اليوم" عن "مايو كلينك" علامات تحذيرية مثل الشعور بالغثيان والقلق، رغم عدم وجود سبب للشعور بعدم الارتياح، ومن هذه العللامات ألم شديد في الصدر، صداع شديد يصاحبه ارتباك وتشوش الرؤية، الغثيان والقيء،القلق الشديد، ضيق في التنفس،

وحذرت الدراسة من انه في بعض الحالات قد تعني حالة ارتفاع ضغط الدم أنك تعاني حاليا من سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو تعاني من قصور كلوي أو قلبي.

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