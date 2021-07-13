تصرف غريب من مايا دياب في أحدث ظهور لها: «بتاكل الجمبري صاحي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة اللبنانية مايا دياب وهي تتصرف بشكل غريب بعدما أخرجت بعض أسماك الجمبري من الماء على أحد الشواطئ مستخدمة سكينا وتناولت الجمبري حيًا دون طهي.

وشاركت مايا دياب جمهورها ومتابعيها بمقاطع فيديو متعددة مستخدمة خاصية «القصص القصيرة المصورة» على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام وظهرت فيه خلال قضائها إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ.

كما ظهرت مايا دياب في مقاطع الفيديو التي نشرتها وهي تراقب أسماك الجمبري والروبيان الصغيرة وتصطادها بسكين صغيرة ثم تجمعها في كوب بلاستيك وبعدها قامت بإمساكها بصبعها وأكلتها حية لتثير الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا لا سيما إنستجرام.

وأثارت «مايا» حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية بين جمهورها ومتابعيها بعد ظهورها بمقطع فيديو من كواليس تصوير حفل غنائي عرضته فضائية «MTV» اللبنانية وهي تسقط على الأرض بشكل مفاجئ وهي قود «سكوتر» كهربائي فيما علقت مايا دياب على الفيديو المصحوب بمقطع من أغنيتها «أحلى كلام»، وقالت إن التصوير كان ممتعا ومؤلما.

كما شاركت الفنانة مايا دياب، مقطع فيديو مؤخرًا على صفحتها الشخصية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أظهر مشاهد من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة «الكعب العالي».

زينة عن تصريحات نيللي كريم الأخيرة: «مش أخلاقنا نتكلم على بعض في البرامج»

وكشفت مايا من خلاله طريقة تصوير كليبها الجديد لأغنيتها التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي ظهرت فيه مستلقية على ظهرها وهي تضع رجليها بطريقة صعبة لا يمكن سوى لمحترفي اللياقة البدنية القيام بها.

وكانت المطربة اللبنانية مايا دياب بثت كليب «أحلى كلام» في 13 يونيو الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

ومايا دياب هي مطربة وممثلة لبنانية، وبدأت مشوارها الغنائي عام 2002 من خلال انضمامها لفرقة «الفور كاتس» كما أنها دخلت عالم الفن من خلال مشاركتها الفنان هاني رمزي بفيلم «أسد وأربع قطط» الذي عرض عام 2007.