منى زكي تبكي في ظهورها الأخير: بخاف من الحسد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الفنانة منى زكي في نوبة بكاء أثناء حديثها عن علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي، خاصة وقوفه بجانب والدها بعدما تعرض لوعكة صحية قبل وفاته، بالإضافة إلى الفترة الصعبة التى عاشتها مع والدها بسبب مرضه.

وكشفت منى زكي خلال برومو الحلقة الذي شاركته الصفحة الرسمية لبرنامج «ABtalKs» عبر «إنستجرام» أن زوجها الفنان أحمد حلمي، أعقل وأفضل منها بكثير، كما أنه علمها العديد من الأمور، مضيفة:«مش بتكلم عن زوجي أحمد حلمي بسبب الحسد».

وأوضحت منى زكي، أن علاقتها بوالدها بها كانت علاقة قوية، مؤكدة أنه كان قريبا منها بشكل كبير:«بحب بابا جدًا وكان قريب مني بشكل مش عادي لحد ما اتوفى كان عايش لبنتي وعلاقته بيها علاقة مش عادية».

وظهرت منى زكي خلال البرمومو الخاص بلقائها في برنامج «ABtalKs» الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، على قناته بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومن المقرر أن تعرض الحلقة غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والـ9 بتوقيت دولة الإمارات.

وكانت منى زكي قد ظهرت عبر مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال حضورها حفل Enigma، الذي عقد منذ أيام قليلة بأحد فنادق القاهرة.

وظهرت «منى» خلال مقطع الفيديو وهي داخل سيارتها وتستعرض ماكياجها الخاص الذي وضعته لنفسها وقالت مازحة:«وأنا مش مصدقة إنى حطيت ميك أب لنفسي عدل لأول مرة».

وظهرت الفنانة منى زكي بشكل متميز مؤخرًا من خلال بطولة مسلسلها «لعبة نيوتن» الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي 2021، وتناول قضايا اجتماعية شائكة تخص النساء وشارك فيه معها كل من محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.