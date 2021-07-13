فطريات القدم.. ما الأسباب وطرق العلاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن فطريات القدم تندرج ضمن الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن المرء يمكن أن يتعرض للإصابة بهذه الفطريات في الأماكن، التي يمشي فيها الكثير من الأشخاص حفاة، مثل غرف تغيير الملابس وحمامات السباحة وأماكن الاستحمام الجماعية في غرف الساونا أو الفنادق؛ حيث تزداد في مثل هذه الأماكن إمكانية الاتصال بالمواضع المصابة.

وأضافت الرابطة أن فطريات القدم غالبا ما تبدأ بين الأصابع؛ حيث يظهر احمرار في هذه المنطقة، وتتكون بثور صغيرة ويعاني المريض من الحكة. وفي أغلب الأحيان تتطور حالة الإصابة وتظهر تشققات تكون مؤلمة عند محاولة فتح ما بين الأصابع.

وإذا تعرض المرء للإصابة بفطريات القدم، فإنه يتعين عليه علاجها في جميع الأحوال، وعادة ما يتمكن من ذلك بنفسه. ومن الأمور المهمة أن يتم علاج فطريات القدم باستمرار. وحتى إذا هدأت الأعراض بسرعة، فإن المسببات تكون لا تزال موجودة، وسرعان ما تنتشر مرة أخرى عند إنهاء العلاج بشكل مبكر.

مضادات الفطريات

ويمكن علاج الفطريات بواسطة ما يعرف باسم مضادات الفطريات، والتي تكون على شكل كريمات أو صبغات أو مساحيق قاتلة للفطريات. ويجب استعمال هذه المستحضرات الطبيبة مرة إلى مرتين يوميا على مدار عدة أسابيع متواصلة.

ويتعين على المريض استعمال مضادات الفطريات واسعة المجال، أي الأدوية، التي لا تقتصر على مقاومة فطر معين، مع مراعاة ألا يتم وضع العلاج على المنطقة المصابة فقط، بل يجب تطبيقه على منطقة واسعة من القدم.

وينبغي على المصاب أن يحرص دائما على تجفيف ما بين أصابع القدم باستمرار، مع مراعاة عدم فرك هذه المنطقة بواسطة المنشفة، حتى لا يتسبب ذلك في تعرضها للإصابة، وهو الأمر الذي يزيد من فرص انتشار الفطريات. وفي هذه الحالة يُوصى باستعمال الهواء لتجفيف القدم.

الإصابة بالحُمرة

وحذرت الرابطة من أن عدم علاج فطريات القدم قد يؤدي إلى انتشارها وتصيب الأظافر. وفي أسوأ الأحوال يمكن أن تتوغل الفطريات والبكتيريا عن طريق الشقوق وتتسبب في الإصابة بمرض الحُمرة.

وعندما تظهر آلام في القدم مع وجود تورم والشعور بقشعريرة، عندئذ ينبغي على المصاب التوجه إلى طبيب الأمراض الجلدية.

سبل الوقاية

وللوقاية من فطريات القدم ينبغي ارتداء شبشب أثناء التواجد في أماكن الاستحمام الجماعية أو في الفنادق أو منطقة حمامات السباحة. وإذا تعرض المرء للإصابة عدة مرات أو كان عرضة للإصابة بفطريات القدم، فمن الأفضل في هذه الحالة أن يقوم باستعمال كريم مضاد لفطريات القدم مرة أو مرتين في الأسبوع بشكل وقائي.

وبشكل عام ينبغي على المرء اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من فطريات القدم؛ لأن ذلك يعزز من دفاعات الجهاز المناعي بالجسم.