شاهد.. أبرز إطلالات النجمات في اليوم السابع من مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن، بداية من اليوم الأول إلى اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ74 لعام 2021، الذي افتتح بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وعلى السجادة الحمراء ظهرت العديد من الإطلالات للنجمات في اليوم السابع، نستعرضها لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى، ووصف لكل إطلالة خلال السطور التالية:

- صوفي مارسو

ارتدت الممثلة الفرنسية صوفي مارسو فستانا طويلا باللون الأبيض، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلًا على الجانبين، وارتدت إكسسورات مكونة من حلق.

- يوليا بيريسيلد

وتألقت الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، بفستان باللون الأسود، بدون اكتاف، وبمكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، حلق، أسورة.

- ميا هانسن لوف

وطلت المخرجة والممثلة الفرنسية يا هانسن لوف، بفستان قصير كت, وبدون أكمام، بمزيج من اللوني الأبيض والبينك، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البني.

- ميلانى لوران

كما تألقت الممثلة، والمخرجة والكاتبة الفرنسية ميلانى لوران، بفستان طويل بدون اكتاف، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- ماجي جيلنهال

وظهرت الممثلة الأمريكية مرتدية قميص باللون الأبيض، مزود بأكمام، ونسقت أسفله جيب توب منفوش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

- حفصية حرزي

وارتدت الممثلة الفرنسية حفصية حرزي، فستانا قصيرا باللون الأسود فوق الركبة، ونسقت معه حزام بنفس اللون عند منطقة الخصر، وبمكياج ناعم، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط دائرية، وخاتم.

- لورا ديرن

وطلت الممثلة والمخرجة الأمريكية لورا ديرن، بفستان طويل باللون الأخضر، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وبمكياج ناعم، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.