الامارات | فعاليات ترفيهية وخصومات وعروض فنية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ترفيهية وخصومات وعروض فنية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرصها على تقديم تجربة عائلية استثنائية خلال العطلة الصيفية، أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حزمة من الأنشطة الترفيهية العائلية، وأعلنت عن خصومات وعروض فنية حصرية في كل من: واجهة المجاز المائية، وحدائق المنتزه، وجزيرة النور، والقصباء، وجولة سياحية في الشارقة، وقلب الشارقة، وشاطئ خورفكان، ومركز مليحة للسياحة البيئية والأثرية، وجزيرة العلم و«قوارب الشارقة».

وأوضحت الهيئة أنها توفر للزوار إمكانية الحصول على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي، من خلال شراء ما قيمته 50 درهماً في إحدى وجهاتها التسع من الآن وإلى 28 أغسطس المقبل، للتأهل للحصول على الجوائز.

وتضم الحزمة فعاليات مجانية وخصومات تصل إلى 50% على بعض الجولات السياحية وأنشطة المغامرات والألعاب الترفيهية، وتشتمل الحزمة على عروض موسيقية حيّة، وعروض مسرحية، وأنشطة فنية وموسيقية وبهلوانية، وعروض لتقليد الشخصيات المشهورة، وألعاب نارية وألعاب مائية، وجولات تعليمية، وجولات سياحية لاستكشاف مدينة الشارقة، إضافة إلى جولات على الكثبان الرملية بالدراجات، وجولات لركوب الخيل، وورش في التصميم والتلوين وصناعة المجوهرات، وجولات تعليمية.

بيئة آمنة

وقال المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أحمد عبيد القصير، إن «هذه العروض والفعاليات الصيفية تأتي تماشياً مع التزام الهيئة بتقديم تجارب سياحية ذات جودة عالية لجميع العائلات في الدولة من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، خصوصاً أن العطلة الصيفية تتيح للعائلات والأطفال فرصة قضاء تجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة، إضافة إلى تعزيز التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء، حيث حرصنا على إطلاق حزمة متكاملة من العروض، لتمكين الزوار من الاستمتاع بالعطلة ضمن بيئة آمنة على مدار أسابيع عدة».

وأكد القصير حرص «شروق» على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، أثناء تقديم خدماتها لزوار وجهاتها الترفيهية والسياحية بما يتعلق بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الوقائية، وتعقيم مختلف مرافق الوجهات بشكل يومي، وتوفير ماسحات حرارية ومعقمات.

ألعاب نارية في العيد

وأعلنت الهيئة عن إطلاق عرض للألعاب النارية مدته ثلاث دقائق، احتفاءً بأول أيام عيد الأضحى المبارك في «واجهة المجاز المائية»، إضافة إلى باقة من العروض المسرحية طوال أيام العيد من 20 إلى 23 يوليو الجاري، والعروض المتجولة التي تضم أنشطة فنية وموسيقية وبهلوانية، وعروضاً فكاهية لتقليد الشخصيات المشهورة، في أجواء احتفالية مميزة، وستشهد أروقة «القصباء» عرضاً متجولاً للشخصيات المحببة للأطفال، مثل علاء الدين، والأميرة ياسمين، والسلطان وجعفر، إلى جانب العروض المتجولة والبهلوانية في شاطئ خورفكان، من 20 إلى 23 يوليو احتفاءً بعيد الأضحى.

في حين تقدم حدائق المنتزه، وفي الفترة ذاتها، ثلاثة عروض راقصة، كما يستضيف شاطئ خورفكان التابع للهيئة عدداً من العروض الترفيهية، مثل التمثال البشري، ومجموعة من العروض البهلوانية، وموكب سيرك متجول في كل أنحاء الوجهة الشاطئية.

رحلة عبر الزمن

وأشارت الهيئة إلى أن الزوار سيحظون بفرصة السفر في رحلة عبر الزمن في مركز مليحة للآثار، الذي يقع في وجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية، لاستكشاف الموقع التاريخي والمناظر الطبيعية الصحراوية في منطقة مليحة، والاستمتاع بعروض وخصومات على جولات دراجات الكثبان الرملية وجولات ركوب الخيل إلى 31 أغسطس.

بقشة «قيّظ»

يقدّم قلب الشارقة بقشة «قيّظ» التي تتضمن 10 أنشطة إبداعية وثقافية، تساعد المشاركين على تنفيذ أفكار لمشروعات متنوعة، منها الرسم على الوجوه، وطباعة أشكال مرجان على القماش، وصناعة الدمى القماشية، وفن رسم الحناء، وغيرها.

وخلال الفترة من 15 يوليو الجاري إلى 14 أغسطس المقبل، يستضيف شاطئ خورفكان مجموعة من النشاطات التي يتعلم فيها الأطفال طريقة إعداد المشروبات الصحية.

عروض المجاز والمنتزه

تقدم واجهة المجاز المائية للأطفال من جميع الفئات العمرية ولغاية 21 أغسطس المقبل تجربةً ترفيهية في «سبلاش بارك»، الذي سيتم تزيينه بتصاميم تحاكي أجواء جزر هاواي، حيث يمكنهم قضاء أوقات ممتعة بين الألعاب المائية المختلفة، مثل البالونات والمدافع المائية والمنزلقات وغيرها، ولإضفاء مزيد من الحماسة، ستقام عروض موسيقية حيّة (دي جيه) بين الساعة الخامسة و10 مساءً، إلى جانب توزيع هدايا مستوحاة من هاواي، ومسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

• عروض مسرحية وموسيقية وبهلوانية في واجهة المجاز المائية.

• جولات على الكثبان الرملية بالدراجات وأخرى لركوب الخيل في مركز مليحة للآثار.

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