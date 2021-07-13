الامارات | كريم عبدالعزيز يحقق طفرة في الإيرادات منذ أزمة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز يحقق طفرة في الإيرادات منذ أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ يومين فقط دخل كريم عبدالعزيز في المنافسة السينمائية بطرح فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي يشاركه في بطولته دينا الشربيني، وماجد الكدواني، وعدد كبير من النجوم.

وحقق الفيلم طفرة غير متوقعة في شباك التذاكر المصري، حيث نجح منذ اليوم الأول لعرضه في تحقيق مليون جنيه إيرادات، وهو رقم كبير بمقاييس الوقت الحالي في ظل أزمة «كورونا»، ووجود 70% فقط من الجمهور، وإنهاء الحفلات السينمائية بحلول الـ12 ليلاً، دون وجود حفلات منتصف الليل وبعد منتصف الليل، وهما حفلتان تحققان إيرادات كبيرة جداً.

وحقق «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، في اليوم الثاني لعرضه، مفاجأة كبيرة، حيث حصد إيرادات بلغت مليونين و100 ألف جنيه، وتخطى الفيلم كل الأفلام المعروضة في تحقيق هذا الرقم الاستثنائي

ويجسّد كريم عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم، شخصية إعلامي يتنكر في عدد من الشخصيات لكشف الحقائق، وتقدم دينا الشربيني دور زوجته، وهي خبيرة في العلاقات الزوجية، كما يجسد ماجد الكدواني دور محامٍ، وهو شقيق دينا، وصديق كريم خلال أحداث العمل

«مش أنا»

وفي صراع الإيرادات لا يمكن تجاهل تامر حسني، الذي حقق رقماً قياسياً في إيرادات بفيلمه الجديد «مش أنا»، حيث حصد في يوم واحد مليوناً و800 ألف، وهذه إيرادات شديدة الضخامة بالنسبة للأفلام منذ أزمة «كورونا» التي تمتد لنحو عام ونصف العام.

فيلم «مش أنا» من بطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، فايز المالكي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق

«أحمد نوتردام»

وبفارق كبير عن تامر حسني، حل رامز جلال ثالثاً بفيلم «أحمد نوتردام»، الذي حقق إيرادات بلغت 47 ألف جنيه.. الفيلم بطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، وحمدي الميرغني، ليتراجع رامز كثيراً بعد دخول تامر وكريم المنافسة، بينما كان مسيطراً على شباك التذاكر طوال فترة عيد الفطر وحتى أسابيع قليلة.

والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وغادة عادل، وحمدي الميرغني، واقتربت ايرادات الفيلم الإجمالية من و 18 مليون و200 ألف جنية منذ بداية عرضه بعيد الفطر

«ماما حامل»

فيلم «ماما حامل» حقق إيرادات لم تتجاوز 30 ألف جنيه خلال الأيام السابقة، حيث تراجعت إيراداته بشكل ملحوظ، والفيلم تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي. واقتربت الإيرادات الإجمالية للفيلم من ستة ملايين و100 ألف جنيه.

«ديدو»

حقق فيلم «ديدو» تراجعاً أكبر، حيث حصد إيرادات يومية تقترب من 25 ألف جنيه فقط، والفيلم بطولة تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وشارك في بطولته هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي. واقترب الفيلم من 15 مليون جنيه، ونحو 100 ألف إيرادات إجمالية.

• في صراع الإيرادات لا يمكن تجاهل تامر حسني وفيلمه «مش أنا».

• إيرادات «ماما حامل» اقتربت من 6 ملايين و100 ألف جنيه.

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