الامارات | «فن جميل دبي».. موسم الخريف والشتاء حافل بالمعارض

شكرا لقرائتكم خبر عن «فن جميل دبي».. موسم الخريف والشتاء حافل بالمعارض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «فن جميل»، المؤسسة المستقلة التي ترعى الفنانين وجماعات الإبداع، في دبي، عن برنامج حافل وتفاعلي لخريف وشتاء 2021/‏‏2022، وذلك في مقر المركز، بمتحف الفنون المعاصرة في دبي.

ويشتمل البرنامج الذي يشارك فيه أكثر من 55 فناناً من نحو 14 دولة على باقة من المعارض الجديدة: «المسافة.. من هنا» وهو معرض جماعي رئيس يضم أعمال 11 فناناً، ويقدم مختارات من مجموعة فن جميل، وكذلك تكليفات فنية جديدة. معرض «إلى الجانب.. على المسرح» الذي يقام تحت إشراف فني للمعماري والكاتب الشهير تود ريس، ويقدم ما يزيد على 60 صورة لم تعرض من قبل لحقبة السبعينات وتطور مدينة دبي. معرض «خُيّلَ إليّ أن الشوارع ممهدة بالذهب»، وهو أول معرض في الشرق الأوسط لأعمال الفنانة الفلبينية باسيتا أباد. و«أحدث إبداعات غرفة الفنان»، وهو عمل تفاعلي بالصوت والفيديو للفنان سامسون يونغ.

ويشمل البرنامج مجموعة من الفعاليات المقامة في المركز وفي الهواء الطلق، وهي عرض لفيلم «القفزة» للمخرجة شروق حرب، الحاصلة على جائزة مؤسسة هان نيفكينس ومؤسسة أنتوني تابيس 2019، كما تقدم النسخة الجديدة من حلقات المكتبة بحثاً للكاتبة المتخصصة في الطعام والمخرجة سلمى سري. ويشهد المركز بداية سلسلة سنوية لتركيبات فنية يفتتحها هذا الشتاء فنانون محليون وعالميون، منهم نهلة الطباع وتريفور يونغ في حديقة جداف ووترفرونت للفنون. ويصاحب جميع معارض هذا الموسم مطبوعات باللغتين العربية والإنجليزية، يتم نشرها بالتعاون بين «فن جميل» وشركائها، والتي يمكن الحصول عليها من متجر «فن جميل».

• فعاليات مقامة داخل أروقة المركز وفي الهواء الطلق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news