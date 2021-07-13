الامارات | أغرب 10 وظائف في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب 10 وظائف في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل يمكن أن تتخيل أن تكون وظيفتك هي الجلوس ومتابعة التلفاز، أو النوم فقط، أو مراقبة ألوان الجدران حتى تجف، أو تذوق منتجات طعام الكلاب؟ هذه الوظائف الغريبة حقيقية فعلاً، ولكنها غير شاغرة مع الأسف، وهناك الكثير من الوظائف الأخرى ذات الطبيعة الأغرب، وهنا مجموعة منها.

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