الامارات | خرطوشة من لعبة «سوبر ماريو» بـ 1.56 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن خرطوشة من لعبة «سوبر ماريو» بـ 1.56 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت خرطوشة غير مستعملة للعبة الفيديو الشهيرة «سوبر ماريو»، مخصّصة لأجهزة «نينتندو 64»، في مزاد أول من أمس، في مقابل 1.56 مليون دولار، وهو سعر قياسي جديد للعبة فيديو، بحسب دار «هيريتيج أوكشنز» الأميركية، التي نظّمت الحدث.

وقال إريك برادلي، الناطق باسم الدار التي تتخذ مقراً لها في دالاس بولاية تكساس الأميركية، لوكالة فرانس برس، «هذه أول لعبة تباع في مزاد بأكثر من مليون دولار». وكانت «هيريتيج أوكشنز» حققت سعراً قياسياً، الجمعة الماضية، من خلال بيع خرطوشة للعبة الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا» معدة لجهاز «نينتندو إن إي إس» القديم، في مقابل 870 ألف دولار. وتعود خرطوشة «سوبر ماريو 64» هذه إلى عام 1996، واستُخدمت فيها للمرة الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية. ويشكل السبّاك «ماريو»، ذو الشارب والقبعة الحمراء، إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو، وأسهم في النجاح العالمي لشركة «نينتندو».

وقد ظهرت الشخصية باسم «جامبمان» سنة 1981، في لعبة «دانكي كونغ»، قبل تسميتها «ماريو» سنة 1985.

وتحقّق ألعاب الفيديو القديمة رواجاً متزايداً في السنوات الأخيرة.

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