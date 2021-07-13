الامارات | سرقة مجوهرات ممثلة في فندق بمهرجان كان السينمائي

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة مجوهرات ممثلة في فندق بمهرجان كان السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُرقت مجوهرات من غرفة الممثلة الهوليوودية جودي تورنر-سميث في مدينة كان الفرنسية، خلال وجودها لحضور المهرجان السينمائي الدولي، على ما أفادت الشرطة القضائية في مدينة نيس الفرنسية.

وأوضح مصدر في الشرطة أن «التحقيق جارٍ» في الموضوع، مؤكداً معلومة نشرتها صحيفة «نيس ماتان» ومجلة «ذي هوليوود ريبورتر» المتخصصة.

ولم يكن واضحاً على الفور ما إذا كانت هذه الحلي عائدة للممثلة أم أنها استعارتها من علامة تجارية، وهي ممارسة شائعة في مهرجان كان.

وأشار المصدر إلى أن السرقة ارتُكبت «الجمعة في غرفة الفندق، وقد اتصلت الممثلة ومحيطها بالشرطة خلال النهار». وأضاف المصدر: «لا نستبعد أي فرضية، لا يمكننا قول أي شيء حتى اللحظة».

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