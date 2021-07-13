الامارات | مطاعم لوس أنجلوس تواجه صعوبة في استقطاب العمال

شكرا لقرائتكم خبر عن مطاعم لوس أنجلوس تواجه صعوبة في استقطاب العمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتشر لافتات على كل المتاجر في لوس أنجلوس طلباً لعمال، لكن حتى لو أن الأجواء في المدينة تؤشر إلى عودة الوضع الطبيعي، كما في سائر أنحاء الولايات المتحدة، يواجه أصحاب المطاعم تحدياً جديداً، يتمثل في رفض بعضهم العودة إلى وظائفهم بالشروط السابقة. ويقول سكايلر غامبل، المسؤول في مجموعة «أكمي هوسبيتاليتي»، التي تدير مطاعم عدة في سانتا باربارا خصوصاً، «نواجه نقصاً في اليد العاملة بصورة لم أشهد لها مثيلاً طوال مسيرتي المهنية». وتلقى قطاع المطاعم ضربة قوية جراء الجائحة، وتدابير الإغلاق المصاحبة لها، إذ فقد ملايين الأشخاص وظائفهم، لكن مع إعادة فتح البلاد، كان كثر يتوقعون عودة الحياة إلى طبيعتها، غير أن ذلك يتأخر. فقد ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 5.9% في ‏‏يونيو، في مقابل 3.5% في ‏‏فبراير 2020.

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