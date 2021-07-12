زينة عن تصريحات نيللي كريم الأخيرة: «مش أخلاقنا نتكلم على بعض في البرامج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة زينة عن علاقتها بالفنانة نيللي كريم، مؤكدة أنها سعيدة بالعمل معها بفيلم «واحد صفر» الذي صدر عام 2009، والذي جمع الثنائي لأول مرة وناقش قضايا نسائية على رأسها قضية التحرش الجنسي.

وقالت زينة خلال لقائها مع «et بالعربي» إنها ترحب بالعمل مع جميع أصدقائها الموهوبين بالوسط الفني لعمل ثنائيات مضيفة:« في ناس كتير من زمايلي موهوبين وكويسين وهتكون إضافة لو اشتغلنا مع بعض خاصة لو المخرج هو اللي شايف إننا نشتغل سوا».

وعن تصريحات نيللي كريم الأخيرة عنها علقت زينة قائلة:«لا طبعا مستحيل تكون قالت كده هي هتقول كدا ليه؟ أكيد محصلش واتفهمت غلط، الموضوع محصلش ولو هتقول كده ليه هتقول في برنامج ليه؟ لازم تقولي أنا مين أقرب؟ مش هتقول كده قدام الوطن العربي كله، ولو من باب المحبة تقولي في التليفون مش هنطلع نتكلم على بعض في البرامج مش من أخلاقنا».

وكانت الفنانة نيللي كريم قد عبرت عن حبها لصديقتها الفنانة زينة خلال حوار تلفزيوني سابق لها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي، بينما وجهت لها اللوم على سبب واحد قائلة:«لو هلوم على زينة في حاجة هو عدم التزامها في التصوير بتتأخري يا زينة».

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وتصدرت زينة خلال الأيام الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرضت الفنانة لموقف محرج، إذ حاول توأمها اقتحام مكان التصوير والظهور أمام كاميرات التصوير، لكن على الفور سيطرت زينة على الموقف.

وطلبت زينة من المصورين خلال ظهورها مع «et بالعربي» بالتوقف لعدم ظهورهما والتعرف على ملامحهما أمام الشاشات، قائلة لهما: «خشوا على جوة كدة على طول، متطلعوش بره خالص».