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بعد إعلان خبر زواجها.. مي حلمي تتلقى «زغاريد» برسائل صوتية من متابعيها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مي حلمي

تلقت الإعلامية مي حلمي رسائل صوتية و«زغاريد» من قبل متابعيها على إنستجرام وذلك بعد دقائق من إعلانها زواجها دون أن تكشف هوية عريسها، واكتفت بالإشارة إلى دخولها في علاقة عاطفية منذ فترة.

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وكشفت الإعلامية الشابة مي حلمي لجمهورها ومتابعيها، استعدادها للزواج قريبًا وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» اليوم الاثنين.

ونشرت مي حلمي عبر خاصية «القصص المصورة» على حسابها بالموقع المتخصص بنشر الصور والفيديوهات ما يفيد باقتراب موعد زواجها وكتبت: «يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى» وأرفقت «إيموجي» لعروسين يتوسطهما قلب باللون الأحمر.

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وتابعت المذيعة الشابة إعلانها عن زواجها من خلال نشرها لمقطع فيديو من آخر لقاء صحفي لها مع الإعلامية سارة الدنداروي في برنامج «Trendin» حيث كشفت خلاله عن علاقتها العاطفية وردت على سؤال وجه لها بـ«احتمال» بينما دونت على ذلك المقطع وكتبت:«بقى أكيد».

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وحرصت مي حلمي على عدم كشف هوية الشخص الذي تستعد للزواج منه وكتبت: «مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين».

وتابعت: «يكفي إني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا».

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