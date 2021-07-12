«مي حلمي» عن خبر زواجها: «بقى أكيد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الإعلامية الشابة مي حلمي، لجمهورها ومتابعيها عن استعدادها للزواج قريبًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» اليوم الاثنين.

ونشرت مي حلمي عبر خاصية «القصص المصورة» على حسابها بالموقع المتخصص بنشر الصور والفيديوهات ما يفيد باقتراب موعد زواجها وكتبت: «يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى» وأرفقت «إيموجي» لعروسين يتوسطهما قلب باللون الأحمر.

وتابعت المذيعة الشاب إعلانها عن زواجها من خلال نشرها لمقطع فيديو من آخر لقاء صحفي لها مع الإعلامية سارة الدنداروي في برنامج «Trendin» حيث كشفت خلاله عن علاقتها العاطفية وردت على سؤال وجه لها بـ«احتمال» بينما دونت على ذلك المقطع وكتبت: «بقى أكيد».

وحرصت مي حلمي على عدم كشف هوية الشخص الذي تستعد للزواج منه وكتبت: «مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين».

وتابعت: «يكفي إني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا».

يشار إلى أن «مي حلمي» نفت عودتها لطليقها الفنان الشاب محمد رشاد قبل أيام، بينما دونت عبر حسابها على«إنستجرام» منشورًا تطلب من متابعيها الدعاء لها، قائلةً:«ادعولي عشان فرحانة من قلبي».

وتفاعل عدد من متابعي «مي» بتعليقاتهم ومنها: «أنتم بترجعوا لبعض وهتروشونا ولا ايه»، في إشارة لزوجها السابق المطرب محمد رشاد، وردت «مي»، على سؤال المتابعة، قائلةً: «أما تلاقوا حد بيبدأ بداية جديدة، المفروض تبقوا أنتم أول ناس تساعدوه وما تفكرهوش بالقديم ده، لو أنا غالية عندكم وبتحبوني وعاوزيني أفرح في اللي جاي».

وعلى مدار الأيام الماضية أثارت الإعلامية حالة جدل واسعة بين الجمهور والمتابعين وتبين من خلالها دخولها في ارتباط عاطفي جديد.