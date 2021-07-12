مفيدة في زمن كورونا.. إليك عادات النوم الفعالة لتقوية مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

النوم الجيد ضروري للصحة اليومية الجيدة، ويبقيك متجددًا، ويحارب السمنة، ومشاكل نمط الحياة ويساعد في دعم العمليات الجسدية الحيوية، بما في ذلك مناعتنا.

على عكس ما يُعتقد عمومًا، فإن نظام المناعة لدينا، الذي يحمي أجسامنا من العدوى ومسببات الأمراض، لا يعتمد فقط على النظام الغذائي أو نمط الحياة الذي تتبعه، ولكن جدول نومك يلعب دورًا مهمًا للغاية أيضًا، إنه أيضًا السبب وراء التأكيد على الراحة والشفاء البطيء بشكل كبير أثناء التعافي من أي مرض، بما في ذلك كورونا، لذلك، يجب على كل فرد أن يقضي 7-8 ساعات من النوم المتواصل كل يوم بعناية، دون أن يفشل، وأكثر من ذلك إذا كنت تريد تقوية جهاز المناعة لديك ومحاربة جميع مسببات الأمراض بقوة.

إليك عادات النوم الفعالة لتقوية مناعتك، وفقا لموقع timesofindia.

كيف يؤثر النوم على جهاز المناعة لدينا؟

يساعد النوم بشكل كبير على إنتاج البروتينات المضادة للالتهابات المسماة السيتوكينات والخلايا التائية التي تُعرف أيضًا باسم خلايا الجيش التي تحمي أجسامنا من خلال استهداف المستضدات ومكافحتها، من أجل استخدام نومك من أجل التعافي، تحتاج إلى إعطاء الأولوية له من خلال إبقاء كل فكرة جانباً واستقرار حالتك المزاجية، ومع ذلك، يجب عليك تقوية مرونتك للنوم حتى في المواقف غير المريحة، يجب أن نتذكر أيضًا أن نظافة النوم تلعب أيضًا دورًا مهمًا جدًا في تعزيز وتقوية جهاز المناعة لديك، وضمان ساعات هادئة في السرير، فيما يلي بعض الخطوات التي يجب مراعاتها للنوم جيدًا وتقوية مناعتك بشكل فعال:

الجو المحيط

تلعب الأجواء أو البيئة المحيطة بك دورًا كبيرًا في توفير نوم ثابت لك، يجب أن تتأكد دائمًا من أن أجواء الغرفة هادئة وباردة، ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تجدها مشرقة أو غير مجدية، فحاول ارتداء أقنعة النوم أو الستائر المعتمة بالكامل، نظرًا لأنك إذا كنت ستجعل غرفتك مظلمة وباردة وهادئة، فسوف تحفزك تلقائيًا على النوم لفترة أطول من الوقت.

الاستحمام

يمكن أن يؤدي الاستحمام إلى خفض درجة حرارة الجسم بشكل حاسم مع إرخاء عضلاتك ومفاصلك لتحسين تدفق الدم المؤكسج، ينتقل جسمك إلى حالة الاسترخاء التام بعد الاستحمام، وبالتالي تبدأ دورة النوم، ينصح الأطباء بالضرورة بالاستحمام قبل النوم للأشخاص الذين يواجهون مشاكل أثناء النوم.

تجنب الضوء الأزرق

تنبعث معظم الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر المحمول وما إلى ذلك من ضوء أزرق يحد من إفراز هرمون الميلاتونين الذي يحفز على النوم،ومع ذلك، تحقق أيضًا من المصابيح الليلية أو مصابيح LED الخاصة بك نظرًا لأن لها أيضًا عواقب مماثلة، حاول تبديل أجهزتك إلى الوضع الليلي الذي يقلل من انبعاث الضوء الأزرق أو إذا كان لديك نظارات بالفعل، يمكنك اختيار نظارات حجب الضوء الأزرق.

مشروبات تحتوي على كافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين لها تأثير ضار على نومك، يمكن أن تمنع الكميات الكبيرة من الكافيين جزيء الأدينوزين الذي يرتبط بمستقبلات الدماغ، يلعب ارتباط الأدينوزين بمستقبلات الدماغ دورًا كبيرًا في جعلك تشعر بالنوم، وبالتالي عندما تميل إلى شرب المشروبات المحتوية على الكافيين، فإنها تؤثر على نومك تمامًا، جرب المشروبات التي تحفز على النوم مثل شاي البابونج أو شاي الليمون وما إلى ذلك.

التمرين

إن زيادة العمل البدني بشكل طبيعي يجعلك تشعر بالتعب في النهاية، من أجل النوم بشكل أفضل ولفترة أطول، حاول تضمين التمارين البدنية، لا تحافظ التمارين الرياضية على لياقتك البدنية فحسب، بل تنظم أيضًا مقدار التدفق الهرموني الضروري للنوم العميق.

الرائحة

هل صادفت يومًا رائحة مريحة للغاية ومهدئة؟.. إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك بالتأكيد تجربة الروائح المصنوعة من خشب الصندل أو اللافندر أو خشب الأرز أو إكليل الجبل، هذه العطور لا تحمل رائحة قوية ولكن في المقام الأول عطر خفيف ومهدئ، تساعدك هذه الروائح على الشعور بالاسترخاء والهدوء، ومن ثم يوصى باستخدام معطرات الغرفة أو الرذاذ لزيادة جودة النوم.

التأمل

للتخلص من كل توترات اليوم، جرب التأمل، إذا كنت فقط خاليًا من التوتر تمامًا ومرتاحًا، فيمكنك الحصول على نوم عميق، ينظم التأمل الجهاز العصبي ويسمح لك بالانتقال إلى وضع النوم العميق.