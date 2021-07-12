لصائمي أيام ذي الحجة.. هذه الأطعمة تقلل الشعور بالعطش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب عيد الأضحى الذي يحل يوم 20 يوليو، يبدأ الكثير من الأشخاص في صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولكن يسبب ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالعطش أثناء الصيام.

لذلك، يجب أن تتناول بعض الأطعمة الصحية الغنية بالمياه التي يحتاجها الجسم للتغلب على الشعور بالعطش، خلال فترة الصيام، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "greatist".

- البطيخ

يحتوي البطيخ على 92% من الماء، ما قد يساعد على ترطيب الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة وفيتاميني A وC الضرورية لصحة الجسم.

- الطماطم

بفضل احتوائها على 94% من الماء، بالإضافة إلى الكثير من فيتامين ج ومضادات الأكسدة، ما قد يجعلها من الخضروات الفعالة لاستعادة توازن السوائل.

- الفراولة

تعتبر من أبرز الفواكه التي تحتوي على نسبة وفيرة من المياه، لذلك ينصح بتناول عصير الفراولة، للتقليل من الشعور بالعطش أثناء الصيام.

- الخيار

للحصول على وجبة نباتية خفيفة ومرطبة، يوصي بتضمين الخيار على مائدة السحور، فهو يساعد بشكل كبير على الحد من العطش أثناء الصيام.

كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي أيضًا على كمية مناسبة من الألياف، والتي تعد مفيدة لعملية الهضم.

- الفلفل

لا يضيف الفلفل الحلو اللذيذ النكهة الشهية في الوصفات، بل فهو غني فهي بالعناصر الغذائية أيضًا.

كما يوفر الكثير من السوائل، وما يقرب من 170 % من المدخول اليومي من فيتامين سي، بالإضافة إلى الكثير من الألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم.

- الخس:

كونه غني بالألياف ونسبة كبيرة من المياه، ما قد يجعله يمنحك الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين A، وهو ضروري لصحة الجلد وترطيبه.

- البيض:

يحتوي على 75 % من المياه، ويوجد معظم سوائل البيضة في اللون الأبيض، لذا يجب عليك استهلاكه على السحور لمزيد من الترطيب.

- البطاطس:

تحتوي البطاطس على نسبة وفيرة من السوائل، لكن هذا لا يعني أن البطاطس المقلية طريقة رائعة للترطيب.

للحصول على أقصى استفادة من البطاطس، تجنب تناولها بإضافة الملح، للحد من العطش.