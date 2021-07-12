منها تحسين الخصوبة.. 10 فوائد صحية لتناول الآيس كريم في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الآيس كريم من المثلجات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها خصوصا في فصل الصيف أثناء الطقس الحار، ولكن هل تعلم أن لهذه الحلوى العديد من الفوائد الصحية، كما أورد موقع "parenting".

1- غني بالفيتامينات والمعادن:

يحتوي الآيس كريم على الحليب، ما يعني أنه كلما تناولت يحصل جسمك على فوائد فيتامين د وفيتامين أ والكالسيوم والفوسفور والريبوفلافين، كما تضيف النكهات المختلفة حاصلًا غذائيًا إضافيًا إليها.

2- يمنحك الطاقة:

إذا كنت تتساءل عن سبب كون الآيس كريم مفيدًا للصحة، فهذا لأنه يمنحك طاقة فورية، هذا لأنه يحتوي على كمية وافرة من السكر، ما يجعلك تشعر على الفور بالحيوية والنشاط.

3- يساعد على تعزيز مناعتك:

هذا ليس غريباً لأن الآيس كريم يمكن أن يفعل ذلك بالفعل لصحتك، وذلك لأنه نوع من الأطعمة المخمرة ويقال إن الطعام المخمر مفيد لصحة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وإذا كان لديك نظام تنفسي أفضل وصحة أمعاء محسنة، فسيؤدي ذلك في النهاية إلى تحسين مناعتك.

4- يساعد في تحفيز دماغك:

يمكن أن يساعد تناول الآيس كريم في تحفيز عقلك وجعلك أكثر ذكاءً، ووفقًا لإحدى الدراسات، فقد ثبت أن الأشخاص الذين تناولوا الآيس كريم أول شيء في الصباح كانوا أكثر يقظة من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.

5- يساعد في تقوية عظامك:

الكالسيوم من أهم المعادن التي تحتاجها أجسامنا للحفاظ على صحة عظامنا. ومع ذلك، لا تنتج أجسامنا هذا المعدن، ما يعني أنه يتعين علينا استهلاك الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتلبية احتياجات الجسم من الكالسيوم. الآيس كريم مليء بالكالسيوم ويمكن تضمينه في النظام الغذائي لتلبية متطلبات الكالسيوم.

6-يجعلك أكثر سعادة:

تناول الآيس كريم يمكن أن يبهجك بالفعل، وهناك تفسير علمي لذلك لأنه عندما تأكل الآيس كريم، ينتج جسمك هرمونًا يعرف باسم السيروتونين. السيروتونين، المعروف أيضًا باسم هرمون الشعور بالسعادة، ما يجعلك تشعر بالسعادة.

7- يزيد من الرغبة الجنسية:

تناول الآيس كريم بشكل منتظم بصرف النظر عن تحسين دوران الأكسجين إلى أنسجتك والحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم، فإن وجود الفوسفور يساعد في زيادة الرغبة الجنسية عن طريق الحفاظ على علامة تبويب لمستويات هرمون التستوستيرون.

8- يمنع سرطان الثدي:

يعد نقص الكالسيوم في الجسم أحد المسببات لسرطان الثدي عند النساء، لذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الأمراض المميتة مثل سرطان الثدي، فقم بتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي، ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكالسيوم إلى تقليل أو تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

9-يساعدك على فقدان الوزن:

على النقيض تمامًا مما يعتقده معظمنا، لكن تناول الآيس كريم قد يساعدك في إنقاص الوزن، ويحدث هذا لسبب بسيط وهو أن جسمك يميل إلى فقدان المزيد من السعرات الحرارية عندما تأكل شيئًا باردًا.

10- يحسن الخصوبة:

هل تحاول إنجاب طفل؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإن تضمين حلوى الألبان عالية الدسم مثل الآيس كريم قد يساعد في الواقع، وفي إحدى الدراسات، ثبت أن النساء اللواتي تناولن منتجات الألبان عالية الدسم (مثل الآيس كريم) كان لديهن معدل خصوبة أفضل مقارنة بالنساء اللائي تناولن منتجات الألبان منزوعة الدسم أو الخالية من الدسم.