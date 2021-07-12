بإطلالة غريبة.. ليلى علوي تستمتع بإجازة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة لها على "إنستجرام"، وهي تستمتع بإجازة الصيف وسط أصدقائها، وخطفت اﻷنظار بإطلالتها الشبابية الغريبة.

وطلت مرتدية فستان بمزيج من ألوان الصيف المبهجة والنقشات، تميز قصته، بأوف شولدر ومربوط من عند الرقبة، وبه فتحة من عند الصدر، وكانت تضع نظارة كبيرة على شكل قلوب مما جعل اﻹطلالة غريبة.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من عدة أساور وسلسلة وحلق، واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون النيود، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.